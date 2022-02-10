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【亞洲通脹】宏利投資管理：亞洲通脹陰霾相對溫和　與貿易順差及長途運費低有關

宏觀解讀 14:23 2022/02/10

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【亞洲通脹】宏利投資管理：亞洲通脹陰霾相對溫和　與貿易順差及長途運費低有關

全球關注通脹風險，宏利投資管理亞洲宏觀策略主管Sue Trinh認為，亞洲區內政策制定者在推動貨幣政策正常化方面仍有空間保持耐性，預期物價將進一步上漲，但產量差距（即一個經濟體的實際產量與潛在產量之間的差距）龐大，應有助遏抑物價壓力，因此即使全球供應持續陷入瓶頸，令通脹壓力加劇，但亞洲將有望擺脫全球通脹陰霾下最嚴重的衝擊，尤其是對比其他新興市場經濟體。

大摩料美CPI超預期或觸發債息攀升【下一頁】

她指，亞洲的通脹前景較溫和，主要與貿易順差有關，過去兩年大部份時間，區內經濟體均致力提升最大出口生產力，而亞洲在經濟重啟後，積壓需求激增的情況未如其他地區般強勁，尤其是對比其他新興市場經濟體。此外，由於製造業供應過剩，加上消費開支相對疲弱，亞洲區內航運成本的升幅一直較其他地區要小得多，意味整個地區而言，對比過往的周期及其他新興市場經濟體，政策正常化的步伐將顯著放緩，幅度亦較小。

不過，Sue Trinh表示，亞洲仍然面對不少重大挑戰，斷言區內增長前景一片光明是言過其實，疫情導致生產受到干擾，區內經濟體的產量恢復之路仍然相當漫長，同時出口增長放緩的情況已迫在眉睫，但消費需求疲弱仍然最令人擔憂。

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