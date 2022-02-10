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【第五波疫情】恒生九龍總行員工初步確診、即時暫停服務　連續4日通報分行員工確診

Hot Talk 14:22 2022/02/10

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【第五波疫情】恒生九龍總行員工初步確診、即時暫停服務　連續4日通報分行員工確診

恒生銀行 （00011） 通報，九龍總行（彌敦道618號）由今天下午（2月10日）起暫停服務，直至另行通知。恒生銀行表示，接獲九龍總行一名員工通知，經檢測後初步確診感染新冠病毒，審慎起見安排該分行深層清潔及消毒。恒生銀行已連續有分工確診或初步確診，而需要暫停個別分行服務。

該名員工的最後上班日期為2月9日，上班前探測體溫正常。他主要負責在 該分行櫃位提供銀行服務，工作期間一直全程佩戴口罩。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。

中銀屯門花園分行有員工初確 今日曾上班、分行即時停業，可見【下一頁】

滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排，可見【下一頁】

恒生銀行表示，會為該員工提供適切的支援及協助，同時為九龍總行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。 在此期間，客戶可到毗鄰的旺角分行。

如有任何關於九龍總行保管箱服務的查詢，客戶可致電客戶服務熱線 （ 電話： 2822 0228 ）。

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港股 疫情 旺角 恒生銀行（00011）
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