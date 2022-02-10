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【bitcoin】全球資產管理龍頭貝萊德據報計劃提供加密貨幣交易服務　惟時間表未明

股市 14:20 2022/02/10

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【虛擬資產】全球資產管理龍頭貝萊德據報計劃提供加密貨幣交易服務　惟時間表未明

比特幣bitcoin等加密貨幣愈益受關注，專注加密貨幣的網媒《CoinDesk》引述消息人士指，全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock，美：BLK）將透過旗下投資平台阿拉丁（Aladdin）提供加密貨幣交易服務，但推出時間尚未明。貝萊德據報有意通過「加密貨幣借貸服務」進入加密貨幣領域，即允許投資者使用加密貨幣作為抵押品拆借資金。

事實上，大型金融機構正在逐漸涉足加密領域，高盛、摩根士丹利和花旗等公司都在謹慎選擇進軍加密資產的策略。根據美國證交會（SEC）文件，貝萊德近年開始投資CME 比特幣期貨，並計劃推出iShares Blockchain and Tech ETF，跟踪由美國及海外區塊鏈及加密技術的公司。

報道再引述另一位消息人士表示，貝萊德正在尋求直接使用加密貨幣，並且正在尋找該領域的供應商。目前貝萊德內部有一個大約 20 人左右的工作組，負責評估加密貨幣。

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記者：李哲毅

美股 虛擬貨幣 貝萊德（BlackRock，美：BLK） 區塊鏈 比特幣
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