【元宇宙】麥當勞申請元宇宙商標　將設立虛擬餐廳

▲ 麥當勞近日就虛擬商品、服務、虛擬餐廳和咖啡店申請了商標，進軍元宇宙。

元宇宙（Metaverse）是近年來的熱話，各大企業相繼涉足，作為連鎖快餐店龍頭的麥當勞亦不甘示弱。麥當勞近日就虛擬商品、服務、虛擬餐廳和咖啡店申請了商標，進軍元宇宙。

據商標律師Josh Gerben發現，麥當勞在今年2月4日提交了10份商標申請，其中包括經營以實際和虛擬商品為特色的虛擬餐廳、以送貨上門為特色的虛擬餐廳、融合實體及虛擬的演唱會、其他在虛擬McCafe舉行的娛樂服務。Gerben亦補充，美國專利商標局需要8至9個月的時間來審查，他預料麥當勞的申請可獲批。

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事實上，近日已有不少海外大企業及國際品牌等陸續涉足元宇宙。除了Nike、沃爾瑪（Walmart）和 Sketchers外，美國連鎖麵包店Panera Bread亦於2月3日，為其虛擬食品、飲品、NFT（非同質化代幣）提交了元宇宙的商標申請。元宇宙中飲食業的競爭似乎將會變得更加激烈。

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責任編輯：吳嘉雯

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