  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (四) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】麥當勞申請元宇宙商標　將設立虛擬餐廳

科技 14:57 2022/02/10

分享：

麥當勞近日就虛擬商品、服務、虛擬餐廳和咖啡店申請了商標，進軍元宇宙。

元宇宙（Metaverse）是近年來的熱話，各大企業相繼涉足，作為連鎖快餐店龍頭的麥當勞亦不甘示弱。麥當勞近日就虛擬商品、服務、虛擬餐廳和咖啡店申請了商標，進軍元宇宙。

據商標律師Josh Gerben發現，麥當勞在今年2月4日提交了10份商標申請，其中包括經營以實際和虛擬商品為特色的虛擬餐廳、以送貨上門為特色的虛擬餐廳、融合實體及虛擬的演唱會、其他在虛擬McCafe舉行的娛樂服務。Gerben亦補充，美國專利商標局需要8至9個月的時間來審查，他預料麥當勞的申請可獲批。

【AI升級】Sony人工智能GT Sophy　擊敗PS賽車遊戲最強玩家

【冬奧科技】阿里巴巴冬奧虛擬角色 「冬冬」與奧運迷互動

事實上，近日已有不少海外大企業及國際品牌等陸續涉足元宇宙。除了Nike、沃爾瑪（Walmart）和 Sketchers外，美國連鎖麵包店Panera Bread亦於2月3日，為其虛擬食品、飲品、NFT（非同質化代幣）提交了元宇宙的商標申請。元宇宙中飲食業的競爭似乎將會變得更加激烈。

【Safari漏洞】Safari被批為「最差瀏覽器」　蘋果工程師廣徵用戶意見

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【元宇宙】Meta旗下社交平台加入虛擬頭像　可錄動畫+變表情貼圖
2022/02/03
【元宇宙】Meta旗下社交平台加入虛擬頭像　可錄動畫+變表情貼圖
【元宇宙】Mozilla棄用VR版Firefox　源代碼將移植至Wolvic使用
2022/02/04
【元宇宙】Mozilla棄用VR版Firefox　源代碼將移植至Wolvic使用
【網絡安全】本港網絡釣魚攻擊再創新高　NFT熱炒小心5大安全風險
今日
【網絡安全】本港網絡釣魚攻擊再創新高　NFT熱炒小心5大安全風險
【元宇宙】三星發布會明晚揭幕　元宇宙同步舉辦（附觀看連結）
2022/02/08
【元宇宙】三星發布會明晚揭幕　元宇宙同步舉辦（附觀看連結）

你可能感興趣

【元宇宙】Meta旗下社交平台加入虛擬頭像　可錄動畫+變表情貼圖
13:38 2022/02/03
【元宇宙】Meta旗下社交平台加入虛擬頭像　可錄動畫+變表情貼圖
【元宇宙】Mozilla棄用VR版Firefox　源代碼將移植至Wolvic使用
11:15 2022/02/04
【元宇宙】Mozilla棄用VR版Firefox　源代碼將移植至Wolvic使用
【網絡安全】本港網絡釣魚攻擊再創新高　NFT熱炒小心5大安全風險
今日 12:50
【網絡安全】本港網絡釣魚攻擊再創新高　NFT熱炒小心5大安全風險
多媒體平台 創新科技及應用 NFT 元宇宙 麥當勞

上一篇文章

【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起

下一篇文章

【機迷福音】Switch推全新Wii Sports　保齡球、網球遊戲將回歸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【串流直播】Disney+ 首試串流直播功能　擬進軍新市場
【串流直播】Disney+ 首試串流直播功能　擬進軍新市場
【交友App】熱門交友App Tinder收費浮動　30歲以上用戶會費高出6成
【交友App】熱門交友App Tinder收費浮動　30歲以上用戶會費高出6成
【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水
【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水
【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起
【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起
【三星新機】三星發布會推Galaxy S22旗艦系列　Ultra機款重現Note系列設計
【三星新機】三星發布會推Galaxy S22旗艦系列　Ultra機款重現Note系列設計
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款