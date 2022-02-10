【新冠疫苗】美國料為5歲以下幼兒接種 最快本月開始

隨著美國幼兒確診人數增加，當局早前要輝瑞藥廠盡快提交疫苗數據，加快安排接種。外媒引述美國疾控中心（CDC）文件報道指，美國最快2月21日起為5歲以下兒童接種新冠疫苗。據報美國食品及藥物管理局（FDA）將在下周開會，討論是否建議授權。

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5歲以下幼兒是美國目前唯一年齡組別，尚未獲得疫苗接種資格。《路透社》引述CDC文件報道指，政府計劃最快於2月21日開始為5歲以下幼兒接種。FDA早前要求輝瑞公司（Pfizer）盡快提交疫苗數據以供審核，輝瑞雖提交數據，但同時指2至4歲幼兒臨床實驗數據結果未達關鍵目標。

報道同時指，FDA外部顧問將於下周二（15日）開會，討論是否建議當局批准疫苗授權。若FDA授權，美國政府將在2月底前向各州運送1,000萬劑輝瑞疫苗。

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根據CDC文件，美國約有1,800萬名半歲至4歲兒童，當局運送1,000萬劑疫苗後將會追加存貨，並會優先考慮配給兒童確診風險較高地區。據悉幼兒接種疫苗劑量較少，輝瑞在該年齡組別測試中僅接種3微克劑量，遠少於5至11歲兒童所使用的10微克。

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責任編輯：李俊儀