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【機迷福音】Switch推全新Wii Sports　保齡球、網球遊戲將回歸

科技 14:30 2022/02/10

分享：

任天堂Switch Sports將使用Switch的可拆卸Joy-Con控制器，來追蹤玩家玩遊戲的動作。（任天堂官網截圖）

Wii Sports是不少玩家的珍貴回憶，任天堂最新表示，將推出一款名為任天堂Switch Sports的新遊戲，讓玩家透過Switch重溫一些經典的Wii Sports。當中的遊戲包括網球和保齡球，同時亦會增加足球、羽毛球和排球等，並將於4月29日推出。

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玩法方面，則類似Wii Sports利用Wii遙控器的運動追蹤技術，透過追蹤玩家的網球揮桿或投擲保齡球時的情況進行遊戲，任天堂Switch Sports亦將使用Switch的可拆卸Joy-Con控制器，來追蹤玩家玩遊戲的動作。

測試期間只可進行隨機匹配

在遊戲發布之前，2月18日至20日期間將有一個在線遊戲測試，但玩家需要有一個活躍的任天堂Switch在線訂閱用戶才能進行測試。測試期間，玩家將能夠玩保齡球網球，但任天堂表示，暫時只可進行隨機匹配，意味你或將無法與朋友一起進行遊戲。

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任天堂還宣布在今年稍後時間對遊戲進行更新。夏天的一項更新將增加對進行足球射門的腿帶配件支援（如果購買實體版的任天堂Switch Sports，該配件將包括在內），秋季的一項更新則將是增加高爾夫球遊戲。

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責任編輯：陳卓賢

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