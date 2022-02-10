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美加跨境大橋被堵或日損3.9億 恐加劇供應鏈問題

環球社會熱點 14:10 2022/02/10

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加拿大的反疫苗強制接種示威民眾近日擴展行動，堵塞與美國接壤的跨境大橋。美加兩國政府指出，大橋持續被堵將加劇供應鏈問題，特別影響汽車及農產品行業。商業組織更預計，兩地生產業有可能因為事件而每日損失高達5,000萬美元。

加拿大反疫苗示威升溫 一度堵塞赴美跨境大橋 【下一頁】

加拿大央行行長麥克勒姆（Tiff Macklem）表示，若大使橋（Ambassador Bridge）堵塞狀況未改善，將對加拿大經濟產生重大影響。加拿大緊急預備部長Bill Blair指出，美加貿易4分1依賴大使橋的跨境貨車，持續被堵塞將對當地經濟響起警號。

加拿大廣播公司（CBC）報稱，數百萬加元商品因堵塞未能運送出境。加拿大邊境服務局（CBSA）已暫時禁止商用車輛通過大使橋，並讓車輛改道至另一關口，當地等待前往美國密歇根州（Michigan）休倫港（Port Huron）的時間已超過4小時。

加拿大艾伯塔分3階段放寬防疫 先取消疫苗通行證 【下一頁】

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周三（9日）表示，希望美國及加拿大所有民眾了解，今次大使橋被堵將嚴重影響兩國的工人及供應鏈。商會估計，有關地區的製造業可能因為堵塞，造成每日5,000萬美元（約3.9億港元）損失。

加拿大汽車零件製造商商會領袖Flavio Volpe指出，大使橋被堵若持續，最終可能導致發起示威的工人成為受害者。Volpe預計若堵塞維持，美加將出現汽車零件製造商倒閉潮。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

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責任編輯：吳漢培

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