【烏克蘭】危機如升級 摩通警告油價恐升至120美元

俄羅斯與烏克蘭局勢仍然緊張，國際社會憂慮烏克蘭危機加劇會導致油價再度飆升。大行摩根大通（JP Morgan）警告烏克蘭危機一旦升級將影響俄羅斯原油出口，屆時油價隨時飆升至每桶120美元。

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俄羅斯是全球第二大石油和天然氣生產國，僅次於美國。俄羅斯與烏克蘭近期的緊張關係推高油價，布蘭特期油周一（7日）觸及每桶 94美元創過去7年以來新高，但其後回落至91美元的水平。

摩通分析師Natasha Kaneva於該行周二（8日）發表的報告中表示，由於其他地區的原油閒置產能不足，因此假如俄羅斯石油供應流動受任何因素干擾，都可能很容易導致油價飆升至每桶120美元的水平。

摩通警告如果俄羅斯石油出口減半，布蘭特期油價格或會飆升至每桶150美元，打破布蘭特期油2008年7月創下每桶147.5美元的歷史高位。

外媒分析估計俄烏衝突主要為能源帶來三大風險：

首先，俄羅斯與烏克蘭一旦開戰，可能會破壞當地能源基建設施。

其次，華府官員雖然表明傾向首先制裁俄羅斯其餘經濟領域，但西方國家不排除仍會通過制裁削弱俄羅斯能源出口以作懲處。

再者，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）更可能通過石油和天然氣出口武器化作出報復。隨著工廠和發電廠改為使用石油，歐洲天然氣價格飆升將推高石油需求，石油出口受限或觸發能源危機。

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此外，天然氣價格走勢近期也緊貼油價升幅。根據美國汽車協會（AAA）周三（9日）的數據，美國平均汽油價格達到每加侖3.47美元，過去一周已升7美分。

摩通警告，歐洲天然氣庫存處於破紀錄低位，因此任何主要管道出口中斷都可能使歐洲天然氣供應不穩定。

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責任編輯：鄭錦玲