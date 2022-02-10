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【元宇宙】元宇宙年宵吸超過5萬參觀者入場　財神NFT獲追捧

商業 14:10 2022/02/10

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上月舉行的全港首個元宇宙年宵在9日展期內，共吸引5.2萬名參觀者入場。（受訪者提供圖片）

元宇宙在新一年繼續成為熱話，上月舉行的全港首個元宇宙年宵在9日展期內，共吸引5.2萬名參觀者入場。

LINE Pay試營加密貨幣LINK　未來計劃支援比特幣以太幣

「MART IN METAVERSE元宇宙年宵」於1月28日至2月5日於虛擬平台Cryptovoxels舉行，聯乘csl.、FTLife富通保險、FILA等20個品牌。主辦機構FEED HK公布，9日展期共吸引逾5.2萬名參觀者化身Avatar入場，購買賀年精品、於桃花樹許願祈福及觀看DJ表演。

活動期間，「MART IN METAVERSE元宇宙年宵」設有香港特色場景，三個主題特式展區包括「港式文化館」、「花開富貴館」及「NFT藝術展覽館」。期內又推出3,888個財神NFT，獲參觀人士追捧。

FEED HK創辦人袁振雄認為，元宇宙仍有很大的發展空間。基於是次活動，該企加快新部門的運作，將會有新團隊專注為市場對元宇宙和 NFT 的發展提供一條龍的專業服務。他又補充，元宇宙年宵同時為商戶提供新商機，成為傳統品牌轉碼轉營的試點，實現更多不同的可能。

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責任編輯：葉泳珊

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