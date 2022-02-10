日本人居家愛飲啤酒類　近三成月花逾600元

▲ 日本酒商調查顯示，有近3成受訪者「在家飲酒開支」每月平均花費5,000 至 10,00日圓（約港幣330元至670元）。（資料圖片）

日本酒精飲品銷售商Kakuyasu通過電子郵件對客戶進行「在家飲酒開支」調查，有近3成受訪者顯示，每月平均花費5,000 至 10,00日圓（約港幣330元至670元）。

【疫市擴充】快樂蜂計劃斥逾14億 全球增500分店

該電子郵件調查於去年12月底進行，收回482份有效回答，結果顯示有29.3%月花5,000 至 10,00日圓（約港幣330元至670元）購買酒精在家飲用，24.7%花費1萬至2萬日圓（約港幣670元至1340元），月花2萬日圓以上（約港幣1340元）為16.2%，有15.4%僅消費1千至5千日圓（約港幣67元至330元），另有12%表示沒有特定。

被問到怎樣買酒回家喝時，最常見為「當庫存即將用完時大量購買」者佔53.7%，其次25.9%為「想喝就買多少」和「看到想飲的酒時會大量購買」佔13.3%。「特價時會大量買」的人僅4.6%。超過7成受訪者會大量購買。有關酒類方面，受訪者大多選擇啤酒類，其次為燒酎、葡萄酒、威士忌和清酒。

矢野經濟研究所去年12月公開的調查顯示，日本國內酒類市場持續縮小，加上疫情更進一步令製造商出貨量明顯下滑，21年度估計為31,470億日圓(約港幣2,111億)是2020年的98.2%，而2020年因為疫情首次出現，該年已大幅減少至32,050億日圓(約港幣2161億)，為2019年34,810億日圓(約港幣2,348億)的92.1%。

【D類食肆】D類食肆率先試行「疫苗通行證」 酒樓負責人料生意額只剩1成

責任編輯:王浩賢