  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (四) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本人居家愛飲啤酒類　近三成月花逾600元

商業 13:49 2022/02/10

分享：

日本酒商調查顯示，有近3成受訪者「在家飲酒開支」每月平均花費5,000 至 10,00日圓（約港幣330元至670元）。（資料圖片）

日本酒精飲品銷售商Kakuyasu通過電子郵件對客戶進行「在家飲酒開支」調查，有近3成受訪者顯示，每月平均花費5,000 至 10,00日圓（約港幣330元至670元）。

【疫市擴充】快樂蜂計劃斥逾14億　全球增500分店

該電子郵件調查於去年12月底進行，收回482份有效回答，結果顯示有29.3%月花5,000 至 10,00日圓（約港幣330元至670元）購買酒精在家飲用，24.7%花費1萬至2萬日圓（約港幣670元至1340元），月花2萬日圓以上（約港幣1340元）為16.2%，有15.4%僅消費1千至5千日圓（約港幣67元至330元），另有12%表示沒有特定。

被問到怎樣買酒回家喝時，最常見為「當庫存即將用完時大量購買」者佔53.7%，其次25.9%為「想喝就買多少」和「看到想飲的酒時會大量購買」佔13.3%。「特價時會大量買」的人僅4.6%。超過7成受訪者會大量購買。有關酒類方面，受訪者大多選擇啤酒類，其次為燒酎、葡萄酒、威士忌和清酒。

矢野經濟研究所去年12月公開的調查顯示，日本國內酒類市場持續縮小，加上疫情更進一步令製造商出貨量明顯下滑，21年度估計為31,470億日圓(約港幣2,111億)是2020年的98.2%，而2020年因為疫情首次出現，該年已大幅減少至32,050億日圓(約港幣2161億)，為2019年34,810億日圓(約港幣2,348億)的92.1%。

【D類食肆】D類食肆率先試行「疫苗通行證」　酒樓負責人料生意額只剩1成

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

LINE Pay試營加密貨幣LINK　未來計劃支援比特幣以太幣
2022/02/09
LINE Pay試營加密貨幣LINK　未來計劃支援比特幣以太幣
【管理之道】路勁基建掌舵人　橋牌經驗融入管理
今日
【管理之道】路勁基建掌舵人　橋牌經驗融入管理
【疫市擴充】快樂蜂計劃斥逾14億　全球增500分店
今日
【疫市擴充】快樂蜂計劃斥逾14億　全球增500分店
【電動車】Tesla擋風玻璃除霜系統出問題　召回2.6萬輛電動車
今日
【電動車】Tesla擋風玻璃除霜系統出問題　召回2.6萬輛電動車

你可能感興趣

LINE Pay試營加密貨幣LINK　未來計劃支援比特幣以太幣
21:12 2022/02/09
LINE Pay試營加密貨幣LINK　未來計劃支援比特幣以太幣
【管理之道】路勁基建掌舵人　橋牌經驗融入管理
今日 11:18
【管理之道】路勁基建掌舵人　橋牌經驗融入管理
【疫市擴充】快樂蜂計劃斥逾14億　全球增500分店
今日 12:05
【疫市擴充】快樂蜂計劃斥逾14億　全球增500分店
經濟 威士忌 清酒 日本 啤酒

上一篇文章

【元宇宙】元宇宙年宵吸超過5萬參觀者入場　財神NFT獲追捧

下一篇文章

【電動車】Tesla擋風玻璃除霜系統出問題　召回2.6萬輛電動車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【D類食肆】D類食肆率先試行「疫苗通行證」　酒樓負責人料生意額只剩1成
【D類食肆】D類食肆率先試行「疫苗通行證」　酒樓負責人料生意額只剩1成
【第五波疫情】領展或嚴格執行疫苗通行證　商戶稱雪上加霜考慮執笠
【第五波疫情】領展或嚴格執行疫苗通行證　商戶稱雪上加霜考慮執笠
【職位招聘】網購需求大增　HKTVmall徵大量門市及物流職位　新人獎金達1萬元
【職位招聘】網購需求大增　HKTVmall徵大量門市及物流職位　新人獎金達1萬元
【蔬菜供應危機】蔬菜售價未見回落　菜芯、生菜仍售35元一斤
【蔬菜供應危機】蔬菜售價未見回落　菜芯、生菜仍售35元一斤
【第五波疫情】疫苗通行證未夠辣？　酒吧業協會籲推行兩周「禁足令」
【第五波疫情】疫苗通行證未夠辣？　酒吧業協會籲推行兩周「禁足令」
【在家工作】全球幸福感趨升　常態辦公有裨益
【在家工作】全球幸福感趨升　常態辦公有裨益
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款