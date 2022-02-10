▲ 【互聯網監管】網信辦等約見騰訊阿里小米京東等、肯定科企經濟作用 馬化騰：面向當下的溫暖

中央網信辦等四部門召開促進互聯網企業健康持續發展工作座談會，與各大互聯網企業對話，期間肯定互聯網企業日益成為建設網絡強國的中堅力量，在推動中國經濟社會發展中發揮了重要作用，為互聯網企業堅定發展注入了強大信心和動力。

騰訊 （00700） 主席兼首席執行官馬化騰表示，從中再次感受到黨中央、國務院和各級主管部門對互聯網行業發展工作的重視和關心，這是一份面向當下的溫暖和鼓舞，也是一份面向未來的責任和使命，未來騰訊將持續呼應國家與時代需要，堅持科技向善，推進可持續社會價值創新，在深化改革中提質增效，在規範發展中做優做強。

阿里巴巴 （09988） 主席兼首席執行官張勇指，在國家有關部門的大力指導、督促、管理下，網絡空間日益清朗，互聯網營商環境更加公平有序、綠色健康，規範是為了更健康的發展，合規經營是企業發展的前提，阿里巴巴將堅定消費戰略，用更有效的供給更好地服務平台用戶；推出紓困舉措，助力中小企業發展；圍繞生態目標，通過平台帶動上下游和周邊生態共同減碳。

小米集團 （01810） 合夥人、總裁王翔表示，小米將抓住發展機遇，利用好法治化建設營造的良好發展秩序，不斷加大研發投入，在智能硬件、智能汽車等領域深耕，為中國智能製造產業、網絡強國貢獻自己的力量。

字節跳動董事長張利東指，字節跳動將在前期主動調整業務方向、目標及內部架構等工作基礎上，聚焦主業，發揮技術優勢，在2B、VR等領域持續發力，並積極開拓全球市場，依靠產品和服務，與國際大公司開展競爭，獲取更大規模的用戶和市場。

京東集團 （09618） 總裁徐雷表示，京東聚焦實業、做精主業，加大科技創新投入，助力網絡強國建設和高質量發展，同時發揮大企業責任擔當，服務國家發展大局，投身鄉村振興和共同富裕。

座談會指出，要正確看待發展大勢、正確看待監管舉措、正確看待自身問題，要充分認識互聯網企業仍處於歷史機遇期、具有廣闊的發展空間，充分認識互聯網領域健全法治、完善監管為企業持續健康發展提供了有力保障，充分認識互聯網企業必須勇於變革、向新而生。

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