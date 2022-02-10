【帶你睇盤】高層企理兩房　可借九成按揭　首期53萬

屯門樓價向來低水，而且受惠未來基建發展，所以向來吸引不少投資者。今次介紹的單位為寶怡花園2座高層C室，實用面積415平方呎，兩房間隔，現叫價530萬元放盤。單位最大賣點是位於高層，而且連企理裝修，可即買即住。

資料顯示，寶怡花園位於屯門北良德街11號，於1993年入伙，建有3座，提供792個單位，實用面積由415平方呎起，至最大480平方呎。

單位相

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放盤單位 屯門寶怡花園2座高層C室（物業編號：AN226412） 實用面積 415平方呎 間隔 兩房 叫價 530萬元 賣點 企理裝修，高層之選，配套完善，心水推介

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註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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