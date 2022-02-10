▲ 【資源股】LME鋁價續創2008年7月新高 資源股逆市起飛、附中信證券推薦名單

LME鋁價期貨上漲0.4%至每噸3278美元，續創2008年7月以來的最高水平。資源股跑出，中鋁 （02600） 升3.8%，報5.17元，創三個半月高，俄鋁 （00486） 再升2.6%，報8.19元，兩日累升13.1%。

另外，中國宏橋 （01378） 升5.4%，創去年9月新高，五礦資源 （01208） 升9.5%，江西銅 （00358） 升5.2%，洛鉬 （03993） 升4.3%，中國有色礦業 （01258） 升8.9%。紫金 （02899） 升5.6%。

中信證券推薦紫金和洛鉬，又建議關注中鋁及中國有色礦業。該行發表研報指出，中國鋁價年初至今升超12%，短期供應緊張的情況無法消除，鋁價漲勢有望持續。截止2月9日，LME鋁庫存降至76.2萬噸，繼續創十年以來新低。

同時，歐洲電解鋁減產超過80萬噸，佔全球砲解鋁運行產能1.2%，且有擴大跡象。至於中國北部山西、山東、河南等省份受環保因素影響，氧化鋁減產產能逾1500萬噸，中國國內電解鋁企業面臨原材料短缺及成本上升的挑戰。

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編輯：姚卓然