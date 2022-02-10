【AI升級】Sony人工智能GT Sophy　擊敗PS賽車遊戲最強玩家

▲ GT Sophy在去年7月首次與四名全球最強的Gran Turismo人類玩家比賽，從比賽中學習，及後在10月的另一場比賽中成功超越該四名車手。（法新社）

人工智能（AI）超越人類已非不可能，數年前Google開發的AI圍棋軟件AlphaGo，就擊敗過眾多世界級圍棋高手震驚全球。電子遊戲製造商Sony日前亦宣布，已經創造了一種名為Gran Turismo Sophy（GT Sophy）的人工智能代理，能夠擊敗PlayStation（PS）賽車模擬遊戲Gran Turismo的最強人類玩家。

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Sony發表聲明表示，為了讓GT Sophy能夠在遊戲比賽作好準備，Sony的不同部門都為此準備了基礎的AI研究、超現實的現實世界賽車模擬器，以及大規模的AI訓練基礎設施。

擊敗四名全球最強Gran Turismo玩家

據悉，GT Sophy在去年7月首次與四名全球最強的Gran Turismo人類玩家比賽，從比賽中學習，及後在10月的另一場比賽中成功超越該四名車手。

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Sony美國AI總監、GT Sophy設計團隊負責人Peter Wurman表示，「大約用了10至12天時間，同步運行了20部PlayStation作模擬訓練，才將GT Sophy從零開始訓練到超越人類的水平。」

雖然AI已被用來在國際象棋、麻將和圍棋遊戲中擊敗人類，但Sony表示，掌握賽車駕駛的困難在於需要實時作出眾多決定。Sony希望未來將會用到這些經驗，應用於其他PlayStation遊戲之中。

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責任編輯：陳卓賢