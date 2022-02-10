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【冬奧科技】阿里巴巴冬奧虛擬角色 「冬冬」與奧運迷互動

科技 13:18 2022/02/10

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奧運會繼續是科技展示場，尤其是活動的全球合作夥伴阿里巴巴（09988），今屆北京冬季奧運會上該公司就展示其數碼人物「冬冬」，以虛擬角色與觀眾互動。

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據阿里巴巴指出，「冬冬」是由阿里巴巴集團全球科研機構達摩院開發，角色設定為生於北京的22歲女孩，個性熱情直率且熱愛冰雪運動。據阿里巴巴指出，「冬冬」的溝通方式人性化，個性活潑、擅長互動。而「冬冬」會在直播專場中協助天貓奧林匹克中國旗艦店推廣奧運特許商品，而且還可以用人聲回答問題。

雲端技術背後支持

據了解，「冬冬」可做出各種動作，例如豎起大拇指、擺出心形姿態，以及在失望時落淚。此外，她還可以現場向觀眾介紹奧運趣事，伴隨奧運主題曲跳舞，為奧運選手打氣等。阿里巴巴表示，「冬冬」的互動背後來自該公司的雲端數碼技術。

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阿里巴巴智能客服與智慧數字人業務負責人李小龍表示，期望運用雲技術推動冬季奧運會數碼升級，以創新的方式為奧運迷提供與雲端、電商平台服務相關的冬季奧運體驗，亦希望「冬冬」能夠與年輕的數碼原生代進行有趣自然的互動。

記者：彭振濠

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