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【美高梅 2282】 美高梅中國去年度扭虧為盈 經調整EBITDA轉賺3.9億元

股樓投資 13:12 2022/02/10

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美高梅中國（02282）公布，控股股東美高梅國際酒店集團公布去年第四季及全年業績，去年轉虧為盈，錄得總收益94.1億元，按年增長84.7%，經調整EBITDA約3.9億元，2020年同期為虧損13.72億元。美高梅股價暫時逆市靠穩，曾高見5.77元，最多升2.9%，暫報5.63元，升0.4%。

同場加映﹕【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

澳門美高梅去年收入上升85%至約52億元，物業EBITDA約為5.6億元，2020年的EBTIDA為虧損3.8億元。酒店入住率上升至79.8%，2020年為35.6%。至於美獅美高梅收益增長84%至約42億元，同時將EBITDA虧損從2020年的9.9億元收窄至約1.7億元。酒店入住率上升至47.2%，2020年為22.4%。去年每日博彩收入按年增長81%至約2,900萬元，恢復至疫情前約40%，較市場復甦水平為高。

單看第四季，截至去年12月底止，經調整EBITDA為8,901.2萬元，按年跌75.8%；總收益24.5億元，按年增3.8%。

【阿里巴巴 9988】軟銀澄清阿里額外註冊ADS 與軟銀未來交易無關 阿里巴巴股價急彈6%【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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記者：郭秀慧

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疫情 EBITDA 博彩 澳門 美高梅中國（02282）

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