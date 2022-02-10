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【Safari漏洞】Safari被批為「最差瀏覽器」　蘋果工程師廣徵用戶意見

科技 13:50 2022/02/10

分享：

蘋果（Apple）瀏覽器Safari近年來漏洞不斷，蘋果的Safari及WebKit團隊於Twitter上請求用戶作出意見回饋。（蘋果官網截圖）

蘋果（Apple）瀏覽器Safari近年來漏洞不斷，惹用戶不滿。有見及此，蘋果的Safari及WebKit團隊近日於Twitter上請求用戶作出意見回饋，以便改善表現。

Safari和WebKit團隊的技術推廣工程師Jen Simmons於Twitter上表示，由於很多用戶反映Safari為「最差的瀏覽器」，是新的「IE」，因此，她希望用戶提供意見，具體說明遇到的Safari漏洞。她亦建議用戶可以透過bugs.webkit.org或蘋果Feedback Assistant，提供出現很久但仍未修復的漏洞，以便進行更仔細的調查。

【網絡安全】本港網絡釣魚攻擊再創新高　NFT熱炒小心5大安全風險

事實上，近年有不少用戶投訴Safari出現漏洞、用戶體驗及網站兼容性作。去年，當蘋果在全球軟體開發者年會（WWDC）公布對Safari的重新設計後，惹來更多的不滿，外界批評這些改變與預期相反。經過幾個月的調整，蘋果最終在IOS15、IPadOS 15及macOS Monterey發布前放棄這些更改，恢復之前的Safari設計。

【Reddit】實時語音平台Reddit Talk　擴展至電腦網絡運行

【WhatsApp】解決私隱疑慮　WhatsApp擬調整內置拍攝鏡頭設計

責任編輯：吳嘉雯

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