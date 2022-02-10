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【手機供應鏈】鴻海：零件短缺下半年明朗化　將加大投資北美及東南亞

股市 13:04 2022/02/10

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【手機供應鏈】鴻海：零件短缺下半年明朗化　將加大投資北美及東南亞

手機零部件持續緊張，拖累手機出貨量表現，有份組裝蘋果（Apple，美：AAPL）iPhone的鴻海（台：2317）預計，原料短缺狀況還在持續發生，預計今年下半年才會較為明朗。

鴻海發言人巫俊毅出席活動時接受台媒訪問，指出整體缺料狀況還在持續發生，去年第4季部分光學零組件短缺，當時對營收有些影響，但是10月就已解決，其後在11至12月就已看到營收增長。

巫俊毅又稱，今年首季較去年第末季供應鏈有所改善，但小型集成電路，包括功率、電源管理集成電路仍然短缺，預期要到下半年才會較為明朗。

鴻海料今年推兩款電動車

鴻海夥泰國國家石油建電動車廠　最快2024年首季量產，看【下一夏】

鴻海董事長劉揚偉提到，對於升息、通膨、縮表等變數，鴻海已掌握應對，今年將持續全球化布局，包括墨西哥、東南亞、南亞等地。

劉揚偉則稱，泰國分部會在今年動工，預計需時一年半到兩年，預計2024年上半年加入量產行列。劉揚偉透露，鴻海也有印度發展計劃，目前國際情勢對印度的市場有利，會加速進行拓展。此外，鴻海在伺服器部分就已經在墨西哥持續擴產。

此外，劉揚偉透露，今年鴻海電動車又會有新驚喜，預計在不同大小、不同用途上會推出新車，預計今年再推出兩款電動車。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

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美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 墨西哥 泰國 印度 iPhone 電動車 鴻海
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