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【元宇宙】麥當勞申請註冊元宇宙商標「McMetaverse」 經營以真實和虛擬商品為特色的虛擬餐廳

股市 13:03 2022/02/10

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【元宇宙】麥當勞申請註冊元宇宙商標「McMetaverse」 經營以真實和虛擬商品為特色的虛擬餐廳

麥當勞McDondld's（美：MCD）亦進軍元宇宙，外電報道，麥當勞計劃申請註冊元宇宙商標「McMetaverse」。Gerben知識產權的商標律師和創始人Josh Gerben於Twitter發文指，麥當勞已於2月4日提交了10個元宇宙商標註冊申請，其中包括為虛擬世界申請品牌商標McMetaverse，麥當勞計劃推出「以真實和虛擬商品為特色的虛擬餐廳」和「經營以速遞為特色的虛擬餐廳」。

麥當勞上季純利增19% 美國同店銷售升近8%【下一頁】

根據麥當勞的申請，有關連鎖店會提供可供下載多媒體檔案的藝術品、音頻及視頻文件，以致非同質化代幣（NFT）。

麥當勞亦會將McCafe品牌納入Metaverse商標申請，同時還會提供其他娛樂服務，包括提供在線實際和虛擬音樂會，以致其他虛擬活動。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

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美股 元宇宙 NFT Twitter 麥當勞 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD）
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