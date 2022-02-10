▲ 【元宇宙】麥當勞申請註冊元宇宙商標「McMetaverse」 經營以真實和虛擬商品為特色的虛擬餐廳

麥當勞McDondld's（美：MCD）亦進軍元宇宙，外電報道，麥當勞計劃申請註冊元宇宙商標「McMetaverse」。Gerben知識產權的商標律師和創始人Josh Gerben於Twitter發文指，麥當勞已於2月4日提交了10個元宇宙商標註冊申請，其中包括為虛擬世界申請品牌商標McMetaverse，麥當勞計劃推出「以真實和虛擬商品為特色的虛擬餐廳」和「經營以速遞為特色的虛擬餐廳」。

根據麥當勞的申請，有關連鎖店會提供可供下載多媒體檔案的藝術品、音頻及視頻文件，以致非同質化代幣（NFT）。

麥當勞亦會將McCafe品牌納入Metaverse商標申請，同時還會提供其他娛樂服務，包括提供在線實際和虛擬音樂會，以致其他虛擬活動。

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