  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (四) 14:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】蘋果VR/AR頭戴裝置新眉目　開發者發現原始碼現「realityOS」

新經濟追蹤 12:56 2022/02/10

分享：

【元宇宙】蘋果VR/AR頭戴裝置新眉目　開發者發現原始碼現「realityOS」

蘋果（Apple，美：AAPL）盛傳最快今年底或明年發布自家VR（虛擬實境）或AR（增強實境）頭戴式裝置。有開發者最新發現蘋果各處出現「realityOS」字樣，包括GitHub上的蘋果原始碼、App Store上載條目都有提及「realityOS」，料與蘋果VR/AR硬件作業系統有關。

蘋果為旗下iPhone、個人電腦Mac、智能手錶Apple Watch等硬件，分別設有iOS、macOS、watchOS等作業系統命名。

知名開發者 Steve Troughton-Smith在社交平台發文指，據最新編程端倪，至少證明「realityOS」有自己的系統和二進制檔案（binaries），甚至已準備好相應的模擬器。

    點擊圖片放大

蘋果早於2017年已傳出開發AR裝置，去年底挖角Facebook母企Meta（美：FB） AR業務公關總監，被視為開發進入後期階段。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

相關文章：

【AAPL業績】蘋果上季收入增11%創新高、盤後升半成　 庫克回應元宇宙發展：將帶前所未見產品

【元宇宙】郭明錤：蘋果AR頭戴裝置運算力領先行業2至3年　蘋果傳視元宇宙生活為禁區

【AAPL】蘋果今年「機海戰術」？　據報秋季破紀錄推14款新品

【元宇宙】彭博：蘋果AR眼鏡效能與M1 Pro相似　傳售價將逾1.5萬元

【元宇宙】傳蘋果挖角Meta AR總監　為推自家MR裝置鋪路

開啟hket App，閱讀全文
美股 Apple 元宇宙 VR 蘋果（Apple，美：AAPL） AR
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】阿里動力持續　夜期升200點越25000關（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里動力持續　夜期升200點越25000關（不斷更新）
【美股期貨】 道指期貨跌10點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】 道指期貨跌10點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【恒大危機】「打工皇帝」恒大副主席夏海鈞去年8月中前突然清倉恒大債券　套現2.85億
【恒大危機】「打工皇帝」恒大副主席夏海鈞去年8月中前突然清倉恒大債券　套現2.85億
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款