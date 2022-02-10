▲ 【元宇宙】蘋果VR/AR頭戴裝置新眉目 開發者發現原始碼現「realityOS」

蘋果（Apple，美：AAPL）盛傳最快今年底或明年發布自家VR（虛擬實境）或AR（增強實境）頭戴式裝置。有開發者最新發現蘋果各處出現「realityOS」字樣，包括GitHub上的蘋果原始碼、App Store上載條目都有提及「realityOS」，料與蘋果VR/AR硬件作業系統有關。

蘋果為旗下iPhone、個人電腦Mac、智能手錶Apple Watch等硬件，分別設有iOS、macOS、watchOS等作業系統命名。

知名開發者 Steve Troughton-Smith在社交平台發文指，據最新編程端倪，至少證明「realityOS」有自己的系統和二進制檔案（binaries），甚至已準備好相應的模擬器。

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蘋果早於2017年已傳出開發AR裝置，去年底挖角Facebook母企Meta（美：FB） AR業務公關總監，被視為開發進入後期階段。

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