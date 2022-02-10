5年存續期的信貸仍是最佳選擇

聯儲局準備好在3月份結束量化寬鬆（QE）並隨後迅速加息，信貸投資者一直渴望縮短存續期風險以降低投資組合對利率的敏感度。然而，根據按歷史數據的分析，重新配置最短存續期債券的（稍微不憑直覺）並不會帶來最佳表現。

然而，收益率和經濟增長有利於5年存續期類別的信貸。追溯到2001年的10年期美國國債收益率（用作評估收益率變動）以及ISM經濟加權製造業和非製造業綜合採購經理人指數（代表經濟增長動力）的每月數據，並衡量了每個存續期類別中各個影響彭博巴克萊全球企業綜合指數回報的因素，可見在債券收益率上升期間，5-7年存續期類別的平均年回報率最高。這存續期類別的投資者受惠於更陡峭的曲線收斂收益（rolldown）效應，同時相對地不受較敏感的長期利率影響。而在債券收益率向下的時期，最長存續期的信貸得到最佳的回報並不意外。經濟增長動力改善提高了信貸回報，因為與增長主導的息差相關性更高。

我們認為當前處於邁向更高收益率和增長動力階段，因此建議投資者留在5年存續期類別中，以利用更陡峭的曲線收斂收益，而不是在預期更高的利率時完全縮短存續期或增加現金。值得注意的是，長線來看，全球債券在3至5年存續期顯然優於1至3年存續期的信貸和現金，原因是長期利率一直存在結構性下降，每個加息周期逐漸縮短並且低於前一個周期上升的高峰。與前一個加息周期相比，收益率的基數正在下降，這表示2022年信貸回報的一大部分將來自息票，而不是價格上漲。即便如此，在對風險資產持建設性看法的背景下，信貸仍將是投資者在投資組合中得到穩定收入的可行途徑。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*