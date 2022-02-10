▲ 【TSLA】馬斯克後悔過早停產舊款Model X 「愚蠢的決定」

特斯拉Tesla（美：TSLA）最高階SUV車款Model X，吸引不少愛車之人，惟Tesla一年多前在推出新款Model X時，暫停舊款Model X生產。Tesla 行政總裁馬斯克Elon Musk在社交平台Twitter上對此決定表示大感後悔，並稱自己做了愚蠢的決定，在Model X需求仍很大時卻決定停產。

馬斯克指，Model X是一款極難製造的汽車，為有史以來最複雜的乘用車，主要限制因素是其內部裝飾。馬斯克又稱：

我們在新款Model X的產能上上犯了嚴重失誤，至今產能仍未完全恢復。當Model X 2020年12月需求仍很大時，卻停止生產舊款Model X，真是愚蠢！ We dropped the ball badly regarding new Model X production ramp & still haven’t fully recovered. Was idiotic to stop production of old X in Dec 2020 when there was still plenty of demand！

Tesla 2015年9月發布Model X ，而新款Model X亦於去年秋天推出。

根據 Tesla 上個月發布的財報顯示，去年高階車款Model X和Model S的產量按年跌55%至 2.5萬輛， 而兩款車型亦僅佔其去年總生產量的2.6%。

Tesla 去年總交付量按年增87%至936,172輛，當中911,208輛都屬於Model 3 和 Model Y。

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