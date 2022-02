【TSLA】馬斯克後悔過早停產舊款Model X 「愚蠢的決定」

特斯拉Tesla(美:TSLA)最高階SUV車款Model X,吸引不少愛車之人,惟Tesla一年多前在推出新款Model X時,暫停舊款Model X生產。Tesla 行政總裁馬斯克Elon Musk在社交平台Twitter上對此決定表示大感後悔,並稱自己做了愚蠢的決定,在Model X需求仍很大時卻決定停產。

馬斯克指,Model X是一款極難製造的汽車,為有史以來最複雜的乘用車,主要限制因素是其內部裝飾。馬斯克又稱:

我們在新款Model X的產能上上犯了嚴重失誤,至今產能仍未完全恢復。當Model X 2020年12月需求仍很大時,卻停止生產舊款Model X,真是愚蠢!

We dropped the ball badly regarding new Model X production ramp & still haven’t fully recovered. Was idiotic to stop production of old X in Dec 2020 when there was still plenty of demand!