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【虛擬經濟】元宇宙繼續食漢堡薯條！麥當勞申請McMetaverse虛擬世界商標

環球政經 13:50 2022/02/10

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MCD）也不例外。Gerben知識產權的商標律師和創始人Josh Gerben近日發推文指，麥當勞已於本月4日提交了10個關於元宇宙的商標註冊申請，當中包括了為虛擬世界申請的品牌商標「McMetaverse」。Gerben補充，美國專利商標局對於商標註冊的申請審查，通常需要8至9個月的時間。

【溫股知新】恒指區間上又落    高息國策股落鑊

麥當勞提到要推出「以實體和虛擬商品為特色的虛擬餐廳」和「經營以送貨上門為特色的虛擬餐廳」的計劃。基於該申請，麥當勞能為藝術品、影音檔案以及NFT（非同質化台幣），提供「可下載的多媒體文件」。此外，麥當勞還將McCafe品牌納入Metaverse的商標申請，提供「線上的實體及虛擬音樂會，以及其他虛擬活動」等娛樂服務。

【大行報告】大摩續看好具創新藥產品綫藥企  首選呢兩隻生物科技股【下一頁

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麥當勞近期積極布局元宇宙商機，上月31日與時裝設計師Humberto Leon合作，推出專屬的十二生肖服裝系列，並在VR空間「麥當勞畫廊」接待參觀者。此外，本月3日與 Panera Bread麵包公司，提交了「Paneravers」虛擬餐廳和咖啡店的申請。

【延伸閱讀】

【青姐話】財色兼收迎福虎    資金回流傳統股

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責任編輯：嚴浩文

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