【歐洲疫情】瑞典宣布疫情結束 兩國王室成員染疫

歐洲國家陸續放寬新冠肺炎防疫限制，繼丹麥後再有國家宣布結束抗疫。瑞典周三（9日）解除幾乎所有疫情限制措施，並停止大部分新冠測試。雖然有瑞典專家指措施應繼續維持最少數周，但瑞典衛生部指新冠疫情已經結束。丹麥女王和西班牙國王同日各自宣布確診，據悉2人皆已接種新冠疫苗。

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瑞典衛生部長哈勒格倫（Lena Hallengren）接受媒體採訪時表示，正如民眾所知一般，從疫情限制措施結束而言，疫情已經結束，新冠肺炎不會再被認為對社會構成危險。周三起瑞典取消大部分限制措施，並停止大部分新冠檢測。酒吧及餐廳在夜晚11時後可繼續營業，顧客數目亦不再受限。當局不但取消室內大型場所活動限制，亦停止實施疫情通行證措施。

瑞典目前仍有約2,200名新冠患者需入院接受治療，Our World in Data數據顯示，瑞典約72.8%人口已完成疫苗接種，42.3%更已接種第3針。于默奧大學（Umea University）病毒學教授Fredrik Elgh批評，當局擁有足夠資金繼續檢測，應維持防疫措施最少數周，強調新冠病毒依然為社會帶來巨大壓力。瑞典衛生署本周曾指，疫情爆發以來已花費240億瑞典克朗（約205.3億港元）於病毒檢測。

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現年82歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）和現年54歲的西班牙國王費利佩六世（Felipe VI），周三各自宣布確診。據報瑪格麗特二世及費利佩六世皆已接種疫苗。

丹麥王室指女王病徵輕微，已在哥本哈根住所自我隔離，並取消原定周三開始的假期。西班牙王室亦指國王病徵輕微，整體健康狀態良好，將按照國家衛生當局建議隔離7日。西班牙王室同時透露，王后萊蒂西亞（Queen Letizia）未有出現任何徵狀。

西班牙9成12歲或以上人口已完成疫苗接種，當局開始著手取消防疫限制。Our World in Data數據顯示，丹麥81.2%人口已接種疫苗，61.6%已接種第3劑。

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責任編輯：李俊儀