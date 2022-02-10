立陶宛將要求美國永久駐軍當地 加強北約對俄震懾

歐美正加強於東歐的軍事部署應對俄烏危機。立陶宛總統周三（9日）表示將會要求美國永久駐軍立陶宛，希望有助加強北約於東歐地區對俄震懾。但俄羅斯仍然否認計劃入侵烏克蘭。

【烏克蘭】馬克龍指普京保證局勢不惡化 俄羅斯隨即否認 【下一頁】

美國自2019年起在立陶宛以輪替方式，部署由500名士兵組成部隊協助加強北約軍事實力以震懾俄羅斯。

德國早前宣布增派350名士兵至北約部署的戰鬥部隊。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）周三歡迎北約部隊新輪替後發表演說。

瑙塞達表示立陶宛將與美國對話，確保輪替美軍會永久駐軍當地。瑙塞達形容這批軍力將是北約為立陶宛乃至整個東歐地區提供安全和威懾的最佳推動力。

馬克龍普京會晤隔勁遠 無敵長檯變焦點遭瘋狂改圖 【下一頁】

俄方否認計劃入侵烏克蘭，但近期於東歐地區的軍事活動頻繁，更於烏克蘭邊境一帶部署超過10萬兵力，引起歐美憂慮。

華府與歐盟警告俄羅斯如入侵烏克蘭，將會對俄羅斯實施制裁。美國也將會向波蘭及羅馬尼亞派駐3,000兵力。荷蘭周三表示，將該國駐軍立陶宛的北約部隊兵力由 270人增至350人。

北約軍事委員會主席鮑爾（Rob Bauer）周一（7日）表示，如果俄羅斯軍隊在軍事演習後仍不離開白俄羅斯，北約將增派軍隊到波羅的海和波蘭。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲