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【疫苗通行證】領展王國龍：出入口只需貼QR code故增聘少量員工便可應付　收緊防疫措施影響租戶生意及租金收入

股市 12:05 2022/02/10

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【疫苗通行證】領展王國龍：出入口只需貼QR code故增聘少量員工便可應付　收緊防疫措施影響租戶生意及租金收入

第五波疫情肆虐，「疫苗通行證」擴大至商場、街市、超市等處所。於本港有多個商場及街市的領展 （00823） 早前評估要增聘千名員工，行政總裁王國龍在電話會議中解釋，最初知悉有「疫苗通行證」時未有很多資料去講解不同物業的處理方法，所以當時預計需要很多人手，但日前食衛局已澄清物業會分兩類，商場及街市是被動性物業，物業管理人無需檢查顧客有無使用「疫苗通行證」，只需張貼QR Code便可，所以人手估算方面未及之前估算般多，只需要增聘少量員工便可應付。

領展早前估算或關閉部分商場出入口【下一頁】

本港確診數目快速上升，單日出現逾千宗確診，政府收緊社交距離限制措施，食肆晚市禁堂食。王國龍指，社交距離限制再收，一定會影響租戶，租金收入也會受影響，「疫情的確對租戶生意有影響，但影響有幾大，要視乎收緊措施是數星期計，還是月計」，希望疫情盡快緩和，亦冀接種疫苗比例快速上升，令政府可盡快放寬社交距離限制。

王國龍：晚市禁堂食 商場人流肯定下跌

他強調，領展在應對疫情方面已有2年經驗，一直有對租戶提供支援，亦有增加市場推廣力度，協助租戶度過難關。

王國龍透露，當食肆晚市禁堂食時，商場人流肯定下跌，而據過去兩年經驗，當食肆無晚市時，超市及街市生意會急升，而去年底至1月食肆生意好轉，超市及街市生意就略為下降，故領展物業組合有不同種類，可以拉長補短。

相關文章：【領展823】領展夥OxfordProperties組合資公司　斥33億購澳洲5商廈組合（附項目圖）

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