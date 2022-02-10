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【電動車】Tesla擋風玻璃除霜系統出問題　召回2.6萬輛電動車

商業 12:30 2022/02/10

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Tesla去年12月時收到客戶投訴，表示在極端寒冷天氣下，電動車失去加熱性能。（法新社）

馬斯克（Elon Musk）旗下特斯拉（Tesla）電動車的安全問題，一直都為人詬病。日前美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，Tesla正在美國召回26,681輛電動車，全因是軟件出現錯誤，或會導致擋風玻璃除霜系統無法正常運作。

【電動車】安全帶提示系統失靈　Tesla擬召回逾80萬輛電動車

據悉，是次出現的軟件錯誤會令車內熱泵中的一個閥門被無意打開，並將製冷劑困在蒸發器內，導致擋風玻璃的除霜系統無法正常運作。現時Tesla將進行OTA更新（over-the-air software update）解決問題。

是次召回電動車的範圍，包括部分2021年至2022年的Model 3、Model S、Model X和2020至2022年的Model Y車輛。

【電動車】2030年美電動車充電站數量超越油站　仍不足應付需求

據悉，該企於去年12月時收到客戶投訴，表示在極端寒冷天氣下，電動車失去加熱性能。Tesla表示，該軟件錯誤問題會使擋風玻璃的能見度降低，這或會能增加交通碰撞的風險。

過去半年   召回電動車至少9次

自去年10月以來，Tesla面對美國政府對其自動駕駛輔助系統Autopilot，以及遊戲功能的調查，至今已召回旗下電動車至少9次。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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