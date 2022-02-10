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領展33億元夥加拿大基金組合營 經營悉尼墨爾本5座商廈

股樓投資 13:15 2022/02/10

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積極拓展澳洲市場的領展(00823)再有動作。該房託宣布，出資5.96億澳元（約33億港元），與加拿大基金Oxford Properties籌組合資公司，共同持有Investa Gateway Office（IGO）市值超過 23 億澳元的澳洲優質辦公室物業組合。領展將持有IGO 的49.9%權益，Oxford Properties則持有其50.1%權益。領展中午收報68.05元，跌0.3%。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股   詳情請看【下一頁

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IGO目前持有位於澳洲悉尼及墨爾本的核心商業區的5座甲級和超甲級寫字樓，包括位於悉尼的126 Phillip Street、388 George Street、151 Clarence Street及347 Kent Street，以及墨爾本的567 Collins Street。當中126 Phillip Street是德意志銀行澳洲總部，為悉尼地標物業之一。 IGO將由當地房地產機構Investa管理。

【恒大危機】 恒大再舉行動員大會 今年目標交樓60萬套   詳情請看【下一頁

連同早前收購，領展在澳洲投資了9個物業項目，並且首次進入墨爾本。

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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