  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (四) 12:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Adidas急切割韋斯咸中堅 英RSPCA拎走貓咪

環球社會熱點 12:15 2022/02/10

分享：

英超球會韋斯咸堅蘇馬早前被爆，涉嫌虐待家中貓咪引起批評。贊助蘇馬的運動品牌Adidas宣布，終止與蘇馬的合作關係。英國防止虐待動物協會（RSPCA）亦表示，已取走蘇馬家中飼養的貓咪。韋斯咸據報亦已重罰蘇馬，罰款25萬英鎊。

【英超】韋斯咸中堅疑似虐貓被批 公開道歉兼被球會譴責 【下一頁】

Adidas為蘇馬（Kurt Zouma）官方個人體育用品供應商，但公司近日發表聲明，指就蘇馬涉嫌虐待動物的調查已經完成，確認與蘇馬的合作關係已經結束。RSPCA隨後亦表示，按照相應法律程度，已從蘇馬家帶走飼養的貓咪，並指貓咪正接受良好照顧且非常安全。

韋斯咸（West Ham）亦表示，在等候RSPCA調查結果及相應罰則出爐前，球會確認已向蘇馬祭出最罰款。據報蘇馬被罰25萬英鎊（約263.7萬港元），即其個人兩周周薪，款項將捐贈予動物權益慈善團體。

球迷嘲諷蘇馬

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【英超】李斯特城足總盃慘敗英冠隊 球迷衝落場打人被捕 【下一頁】

與韋斯咸合作的公司分別就事件發聲。球會官方福祉贊助商Vitality宣布，終止與韋斯咸繼續合作。英國喜力（Heineken）對事件感到震驚，亦歡迎球會採取的懲罰行動。另一合作伙伴Experience Kissimmee則指出，正評估與韋斯咸的贊助及合作關係。

有反虐待動物團體在網上發起聯署，要求政府就事情檢控蘇馬，現時已有超過25萬人簽署支持。蘇馬香港時間周三（9日）凌晨代表韋斯咸出戰聯賽時，遭到客隊球迷報以噓聲。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

IOC主席批世界盃欲改制 「威脅足球及其他運動」
2022/02/04
IOC主席批世界盃欲改制 「威脅足球及其他運動」
【NBA】木狼狀元記者會唔畀先提問 要先做一件事
2022/02/05
【NBA】木狼狀元記者會唔畀先提問 要先做一件事
FIFA倡世界盃兩年一次 主席：非洲難民唔使偷渡浸死
2022/01/28
FIFA倡世界盃兩年一次 主席：非洲難民唔使偷渡浸死
湯加奧運持旗手急籌282萬賑災 仍與父親失聯
2022/01/20
湯加奧運持旗手急籌282萬賑災 仍與父親失聯
【澳網】大坂直美請記者食悶棍 一句冷回祖高域簽證爭議
2022/01/20
【澳網】大坂直美請記者食悶棍 一句冷回祖高域簽證爭議

你可能感興趣

IOC主席批世界盃欲改制 「威脅足球及其他運動」
12:35 2022/02/04
IOC主席批世界盃欲改制 「威脅足球及其他運動」
【NBA】木狼狀元記者會唔畀先提問 要先做一件事
09:05 2022/02/05
【NBA】木狼狀元記者會唔畀先提問 要先做一件事
FIFA倡世界盃兩年一次 主席：非洲難民唔使偷渡浸死
09:05 2022/01/28
FIFA倡世界盃兩年一次 主席：非洲難民唔使偷渡浸死
運動 虐待 Adidas 英超 英國

上一篇文章

立陶宛將要求美國永久駐軍當地 加強北約對俄震懾

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月10日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英研究：口罩加一樣嘢最貼臉 有效阻隔病毒
英研究：口罩加一樣嘢最貼臉 有效阻隔病毒
新型冠狀肺炎全球疫情（02月10日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月10日 時間12:00）
世衛指發現Omicron後增50萬死 美統計：全球感染破4億
世衛指發現Omicron後增50萬死 美統計：全球感染破4億
【新冠病毒】紐約白尾鹿被驗出 恐成新變種宿主
【新冠病毒】紐約白尾鹿被驗出 恐成新變種宿主
【美國疫情】逾1200萬兒童染疫 中Omicron易有哮吼
【美國疫情】逾1200萬兒童染疫 中Omicron易有哮吼
【新加坡疫情】5日3度確診破萬 王乙康：或與Omicron共存
【新加坡疫情】5日3度確診破萬 王乙康：或與Omicron共存
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款