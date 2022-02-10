Adidas急切割韋斯咸中堅 英RSPCA拎走貓咪

英超球會韋斯咸堅蘇馬早前被爆，涉嫌虐待家中貓咪引起批評。贊助蘇馬的運動品牌Adidas宣布，終止與蘇馬的合作關係。英國防止虐待動物協會（RSPCA）亦表示，已取走蘇馬家中飼養的貓咪。韋斯咸據報亦已重罰蘇馬，罰款25萬英鎊。

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Adidas為蘇馬（Kurt Zouma）官方個人體育用品供應商，但公司近日發表聲明，指就蘇馬涉嫌虐待動物的調查已經完成，確認與蘇馬的合作關係已經結束。RSPCA隨後亦表示，按照相應法律程度，已從蘇馬家帶走飼養的貓咪，並指貓咪正接受良好照顧且非常安全。

韋斯咸（West Ham）亦表示，在等候RSPCA調查結果及相應罰則出爐前，球會確認已向蘇馬祭出最罰款。據報蘇馬被罰25萬英鎊（約263.7萬港元），即其個人兩周周薪，款項將捐贈予動物權益慈善團體。

球迷嘲諷蘇馬

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與韋斯咸合作的公司分別就事件發聲。球會官方福祉贊助商Vitality宣布，終止與韋斯咸繼續合作。英國喜力（Heineken）對事件感到震驚，亦歡迎球會採取的懲罰行動。另一合作伙伴Experience Kissimmee則指出，正評估與韋斯咸的贊助及合作關係。

有反虐待動物團體在網上發起聯署，要求政府就事情檢控蘇馬，現時已有超過25萬人簽署支持。蘇馬香港時間周三（9日）凌晨代表韋斯咸出戰聯賽時，遭到客隊球迷報以噓聲。

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責任編輯：吳漢培