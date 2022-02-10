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【疫市擴充】快樂蜂計劃斥逾14億　全球增500分店

商業 12:05 2022/02/10

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該企計劃全球增加500間分店；店舖新增數量亦較去年的398間多。（法新社圖片）

疫情下不少餐飲業者亦苦不堪言，但當中亦有企業一枝獨秀。餐飲集團Jollibee（快樂蜂）去年第四季業績超乎疫情爆發前水平，計數今年加倍資本投放，大舉擴充。

【治癒系吉祥物】「熊本熊代言」銷售額高達114億　地方吉祥物藏巨大經濟收益

綜合外電報道，快樂蜂計劃今年投放178億披索（27億港元）用於資本投資。快樂蜂行政總裁Ernesto Tanmantiong透露，若經濟將全面開放、銷售增長維持強勁，當中將會有90億披索（13.7億港元）用於開設新店，預算較去年上升50%。該企計劃全球增加500間分店；店舖新增數量亦較去年的398間多。

Ernesto Tanmantiong又預計，營運將會於今年繼續強勁復甦，特別是今年是菲律賓的選舉年，市民會加多消費，加上若當地的防疫限制可完全解除，將可進一步推動生意。

截至去年12月底的季度，快樂蜂錄得32億披索（4.9億港元）的淨收入，按年增加59.6%；亦較2019年同期升3.7%。不過，全年盈利仍低於疫情前水平。

【D類食肆】D類食肆率先試行「疫苗通行證」　酒樓負責人料生意額只剩1成

【職位招聘】網購需求大增　HKTVmall徵大量門市及物流職位　新人獎金達1萬元

責任編輯：葉泳珊

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