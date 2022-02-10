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【中美摩擦】美國FDA據報對中國研發藥物表達擔憂　或暫不批准引入

股市 11:54 2022/02/10

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【中美摩擦】美國FDA據報對中國研發藥物表達擔憂　或暫不批准引入

有外電指，美國食品和藥物管理局（FDA）或暫緩批准在中國研發的數十種抗癌藥物和其他新藥，原因是當局憂慮中國研究質量以及研究結果能否適用於美國患者。報道估計，FDA舉動或會導致美國藥廠禮來（Eli Lilly & Co.）（美：LLY）及諾華（Novartis AG）（美：NVS）等西方藥企的引進中國藥物的計劃擱淺，同時FDA這一動向或會為中美兩國之間的緊張關係平添新變數。

不乏西方藥企先前已準備將中國藥品引入美國，期望拓展數以十億美元計的銷售收入。

報道提到，FDA 正在召開一次諮詢會議，以審查禮來與中國合作夥伴信達生物 （01801） 合作的肺癌免疫療法sintilimab。FDA對禮來的評鑑結果料可間接反映當局對僅在中國開發和測試藥物的取態。

然而，去年9月FDA 已批准百濟神州 （06160） 的淋巴瘤治療，反映當局批准中國製藥商使用美國境外試驗數據作申請。目前美國在很大程度上依賴中國進口的藥品，包括抗生素、非處方止痛藥和止癢消腫藥物等。

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記者：李哲毅

 

港股 美股 默克藥廠（Merck，美：MRK） 諾華（美：NVS） 禮來（美：LLY） 信達生物（01801） 百濟神州（06160）
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