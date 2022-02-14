AXA安盛以創新思維　落實ESG創共享價值

獎項：ESG領先企業大獎



可持續發展已成為全球關注的議題。為實現共享價值，AXA 安盛一直以來秉持「致力守護，推動未來」的宗旨，把「環境、社會及管治」（ESG）元素融入日常營運，與社區、客戶及員工一同實踐可持續發展。憑藉創新的意念和多元化的措施，AXA 安盛在今屆「優秀保險企業大獎」中獲頒「ESG 領先企業大獎」，足證其優秀表現深受市場肯定。



保險的作用乃為受保人提供保障，而保險公司正好擔當着客戶守護者的角色。「AXA安盛作為全球保險業的其中一名領導者，我們明白健康的社區和可持續的未來是客戶實踐安穩及豐盛生活的基石，兩者密不可分。」AXA安盛首席巿務及客戶總監黃瑞雯（上圖左）表示，AXA安盛深信重視可持續發展理念的企業能為社會創造價值，為世界帶來正面的改變。



事實上，AXA安盛集團在帶領可持續發展方面，一直走在最前。在2020年宣布把「領導保險業對抗氣候變化」成為集團五大關鍵策略之一。去年，更為全球每一位員工安排兩小時必修的認識氣候變化課程。集團亦制定了多項目標，例如在2023年將其綠色投資增至250億歐元、增加綠色保險產品的比例、加強為弱勢社群提供保障，乃至在2025年實現碳中和等。每年透過參與不同國際認可的指數追蹤進度，檢討改善。務求在其投資者、保險供應商、國際企業的不同角色上，都充分發揮其引領可持續未來的作用。



全方位實踐 融入可持續發展理念



在香港，為配合ESG的發展，AXA安盛積極推動數碼改革，鼓勵客戶使用電子通知書服務，減省紙張用量，更在2021年底推出節能減碳計劃，全方位向客戶推廣可持續發展的生活模式。「除了一系列針對客戶的措施外，我們亦致力深化員工的環保文化，多次舉辦海灘清潔活動，以及與Green Monday合作推出綠色飲食配對，鼓勵員工身體力行保護環境。」黃瑞雯說。



憑藉對可持續發展的承諾及實際行動，AXA安盛在2021年成為首間加盟「Green Monday ESG Coalition」的保險公司，並成為聯盟最高級別的創始「Mission Partner」，與聯盟內的各大企業攜手合作，致力支持應對氣候變化。黃瑞雯指出，在環保以外，AXA安盛的ESG措施還包括推廣多元共融，增加高級領導層中女性成員的比例，以及提升社區對精神健康的關注等，鼓勵社區、客戶和員工，一同為可持續發展出力。

▲ AXA 安盛首席巿務及客戶總監黃瑞雯表示：「AXA 安盛會繼續以嶄新方案推動ESG，為社區創造共享價值。」

集眾人之力 以嶄新方案實現目標



黃瑞雯以公司內部為例，指出以往理財顧問大多依賴印刷品進行銷售，對環境造成一定程度的污染。「所以我們特別研發出AXA iPro系統，令產品介紹，銷售及投保過程變得數碼化。」她形容，有關做法在減少用紙之餘，更有助提升客戶的服務體驗。



至於在客戶方面，黃瑞雯透露，AXA安盛積極提升網上平台功能，利用Emma by AXA 流動應用程式讓客戶妥善保存電子保單，並可隨時隨地接收及查閱資訊。「由去年6月開始，我們已逐步將人壽、危疾及指定醫療保險的客戶轉至電子通知書服務，逐步減省向客戶發送保單文件和通知書所用的紙張及其他原材料的消耗，客戶的反應均十分正面。」



推動ESG進程 助客戶活出精彩人生



AXA安盛致力在ESG的議題上走在最前綫，引領客戶建立可持續發展的未來。黃瑞雯表示：「構建可持續未來需要集合眾人之力，並注入新思維，以多元化方式吸引社會各界積極參與。我們不但積極把ESG的理念融入日常運作，更透過其他有趣、有創意的方法宣傳ESG的不同重要元素。例如邀請香港年輕氣候運動家劉衍一（Lance Lau）拍攝宣傳短片，帶出『氣候暖化，刻不容緩』的重要信息；去年10月，我們於世界精神健康日舉辦大型社區活動 AXA BetterMe Weekend，讓公眾參與一連串免費身心靈工作坊等等。務求以實際行動，落實AXA安盛『致力守護，推動未來』的宗旨。」

（特約）