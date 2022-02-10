鋁價迫近13年高 中鋁2600逆市造好上破5元關

中國鋁業 （02600） 股價今早造好，早段升超過半成上破5元關，高見5.24元。受到內地爆發新冠肺炎疫情影響，鋁供應進一步緊張，以導致鋁價在13年高位附近徘徊。

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廣西百色出現新冠肺炎個案影響了鋁供應鏈後，鋁價連續第五日上升。上海有色網指，百色封城令氧化鋁產能減少220萬噸。

倫敦市場鋁價今年至今已上升16%，是過去半年來倫敦金屬交易所升幅最大的基本金屬。

今年全球鋁供應或將短缺，高盛集團預測鋁價將在12個月內升至有紀錄以來的高位。主要生產商EN＋Groupq表示，去年鋁的需求增加8.8%至6,900萬噸。

另外，有內地期貨公司表示，在廣西供應減少及海外供應短缺下，鋁價短期料會維持強勁表現。

麥格理薦港股 首選中國鋁業

麥格理對資源股發表最新研究報告，預期內地材料未來4至6個月需求的基礎將面臨重大阻力，但預期政府將從微觀調控優先轉向新刺激政策，包括通過房地產、基建及消費以支持經濟增長，以達成GDP增長超過5%的目標。

麥格理指港股中，首選中國鋁業 （02600） 、福耀玻璃 （03606） 、中國建材 （03323） 及鞍鋼 （00347） 。