【第五波疫情】中銀屯門花園及青山道分行各一員工初確　分別於周四及周五停業

▲ 【第五波疫情】中銀屯門花園分行有員工初確 今日曾上班、分行即時停業

中銀香港 （02388） 公布，屯門花園分行（地址：新界屯門青海圍6號G及H舖）及荃灣青山道分行（地址:新界荃灣青山公路荃灣段201-207號新青大廈地下及一樓）各有一名員工初步確診感染新冠病毒。

中銀表示，屯門花園初確員工今日（10日）仍有上班，有關分行已即時暫停營業，直至另行通知。至於荃灣青山道分行初確員工最近一次上班日期為2月4日（上星期五），該分行將由2月11日（星期五）起暫停營業，直至另行通知。

兩名初確員工上班前探測體溫均正常，沒有出現不適症狀，而工作期間均有佩戴口罩。兩間分行的所有員工均嚴格遵守該行防疫措施要求，包括佩戴口罩及做好體溫檢測等。

中銀表示，將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排兩間分行的所有員工接受檢測及在家隔離。

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