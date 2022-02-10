【管理之道】路勁基建掌舵人　橋牌經驗融入管理

▲ 單偉彪在橋牌領域深造50多年，更在打橋牌的過程中得到啟發，將比賽經驗融入公司管理中。（陳靜儀攝）

騰出時間發展自己的興趣並非易事，然而路勁基建有限公司主席、香港橋牌協會會長單偉彪卻在橋牌領域深造50多年，更在打橋牌的過程中得到啟發，將比賽經驗融入公司管理中。如面對面對招聘困難，也輕鬆見招拆招。

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雖然多項基建陸續展開，但行業現時面對人手不足，單偉彪指北部都會區等項目陸續推出，令業界工作量提升50%以上，令人手不足、高齡化等問題更突出，外界對引入外勞成效有疑問，單偉彪認為有助紓緩人手壓力，因此是必須的，相信政府未來也要直接面對該問題。此外，他認為使用「組裝合成」（MiC）及預製組件方式，亦可緩解人手不足的情況。

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單偉彪同時在橋牌領域深造了50多年。他自小學開始接觸橋牌運動，曾經出戰多項比賽，並在打橋牌的過程中得到啟發，將比賽經驗融入公司管理中。他經常與同事分享在橋牌中獲得的經驗，他認為不論是競投項目或做任何事，即使經過專業判斷也不是每次贏，偶然也會輸一次。單指出，打橋牌與競投一樣，最重要是要調整心態、平常心面對，以及分析每次贏輸的原因，當競投經驗愈多就會知道當中的趨勢，自然可以贏得足夠。

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記者：廖淑瑩