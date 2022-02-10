  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (四) 12:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Reddit】實時語音平台Reddit Talk　擴展至電腦網絡運行

科技 12:00 2022/02/10

分享：

Reddit Talk加入了錄音功能，意味用戶可以在會議結束後再翻聽，這對無法在會議直播時加入談話的用戶來說是好消息。（reddit官網截圖）

Reddit去年推出自家的實時語音平台Reddit Talk，與Clubhouse和Twitter Spaces直接競爭。本周Reddit宣布對Reddit Talk進行更新，現時該平台可以在電腦網絡運行，也可以讓用戶收聽錄制的會議。

【Google】1.5億人啟用Google「兩步驗證」　被盜用帳戶數目減少一半

以往Reddit Talk只能通過iOS和Android的Reddit應用程式來使用，但現時用戶也可以透過Reddit網站，以聽眾或主持人身份加入談話環節。

同時Reddit Talk亦加入了錄音功能，意味用戶可以在會議結束後再翻聽，這對無法在會議直播時加入談話的用戶來說是好消息。Reddit指出，錄制的會議有一個回放欄，可讓Reddit用戶跳到他們想要的談話部分，並與其他用戶分享。

加入評論和表情符號   增強直播互動

【WhatsApp】解決私隱疑慮　WhatsApp擬調整內置拍攝鏡頭設計

Reddit還擴大了直播談話期間的互動體驗，包括加入評論和表情符號。以往聽眾只能「舉手」加入發言，現在他們可以通過文字評論和實時反應與主持人互動。而且有了新的直播欄，在Reddit上找到直播中的會議將變得更加容易。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【視像通話】視像通話App Google Duo　下載量破50億次
2022/02/07
【視像通話】視像通話App Google Duo　下載量破50億次
【廢物利用】廢棄太陽能板再重用　德國科研機構研再生PERC太陽能電池
2022/02/09
【廢物利用】廢棄太陽能板再重用　德國科研機構研再生PERC太陽能電池
【電腦安全】Office增巨集安全通知　防止黑客惡意攻擊
2022/02/08
【電腦安全】Office增巨集安全通知　防止黑客惡意攻擊
【三星新機】三星發布會推Galaxy S22旗艦系列　Ultra機款重現Note系列設計
2022/02/09
【三星新機】三星發布會推Galaxy S22旗艦系列　Ultra機款重現Note系列設計

你可能感興趣

【視像通話】視像通話App Google Duo　下載量破50億次
15:30 2022/02/07
【視像通話】視像通話App Google Duo　下載量破50億次
【廢物利用】廢棄太陽能板再重用　德國科研機構研再生PERC太陽能電池
14:12 2022/02/09
【廢物利用】廢棄太陽能板再重用　德國科研機構研再生PERC太陽能電池
【電腦安全】Office增巨集安全通知　防止黑客惡意攻擊
16:25 2022/02/08
【電腦安全】Office增巨集安全通知　防止黑客惡意攻擊
創新科技及應用 Emoji Android iOS Twitter Clubhouse

下一篇文章

【WhatsApp】解決私隱疑慮　WhatsApp擬調整內置拍攝鏡頭設計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【發燒音響】Sony發燒Walkman後繼機接受預訂　售價達29,990 港元
【發燒音響】Sony發燒Walkman後繼機接受預訂　售價達29,990 港元
【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水
【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水
【Google】1.5億人啟用Google「兩步驗證」　被盜用帳戶數目減少一半
【Google】1.5億人啟用Google「兩步驗證」　被盜用帳戶數目減少一半
【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付
【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付
【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起
【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款