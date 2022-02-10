【Reddit】實時語音平台Reddit Talk　擴展至電腦網絡運行

▲ Reddit Talk加入了錄音功能，意味用戶可以在會議結束後再翻聽，這對無法在會議直播時加入談話的用戶來說是好消息。（reddit官網截圖）

Reddit去年推出自家的實時語音平台Reddit Talk，與Clubhouse和Twitter Spaces直接競爭。本周Reddit宣布對Reddit Talk進行更新，現時該平台可以在電腦網絡運行，也可以讓用戶收聽錄制的會議。

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以往Reddit Talk只能通過iOS和Android的Reddit應用程式來使用，但現時用戶也可以透過Reddit網站，以聽眾或主持人身份加入談話環節。

同時Reddit Talk亦加入了錄音功能，意味用戶可以在會議結束後再翻聽，這對無法在會議直播時加入談話的用戶來說是好消息。Reddit指出，錄制的會議有一個回放欄，可讓Reddit用戶跳到他們想要的談話部分，並與其他用戶分享。

加入評論和表情符號 增強直播互動

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Reddit還擴大了直播談話期間的互動體驗，包括加入評論和表情符號。以往聽眾只能「舉手」加入發言，現在他們可以通過文字評論和實時反應與主持人互動。而且有了新的直播欄，在Reddit上找到直播中的會議將變得更加容易。

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責任編輯：陳卓賢