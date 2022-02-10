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英國警方書面問話逾50人 要求協助調查約翰遜派對門

環球社會熱點 11:17 2022/02/10

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英國首相府被揭在封城期間舉行多個派對，首相約翰遜亦牽涉其，倫敦警方證實展開刑事調查。英國警方向逾50人書面問話，要求協助調查約翰遜派對門事件。英國警方要求有關人士需1周內回覆，英國媒體預料約翰遜夫婦皆屬被問話人士。

英國首相府大地震 約翰遜4名幕僚同日集體辭職 【下一頁】

英國媒體報道，警方向逾50名人士透過電郵發送調查問卷，相信有涉及在2020年5月至2021年4月期間的8宗派對。倫敦大都會警察要求，被問話人需詳細闡述事件經過，且必須如實作答，外界預料約翰遜（Boris Johnson）夫婦皆收到電郵。警方表示，問卷需在7日內回覆。

英國《每日鏡報》早前再揭發約翰遜在2020年12月15日，參與首相府聖誕派對。圖片中約翰遜身旁幕僚頭戴聖誕帽，檯面上亦有酒精飲品。倫敦警方早前指由於派對期間問答遊戲是在網上進行，決定不展開調查。惟圖片曝光後發表聲明指，會審視是否應該重新將問答活動納入派對門調查。

英國4位保守黨議員加入 向約翰遜發起不信任動議 【下一頁】

倫敦警方強調，被問話並不代表有違法，並指當局正加快調查速度，致力公平公正地完成調查。

英國工黨律師亦致函倫敦警方，指大都會警察亦有責任調查約翰遜翻新首相府資金來源，稱他或有違反賄賂條款，批准保守黨金主大展覽項目計劃換取資金。警方回應指會作考慮，目前尚未展開調查。

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責任編輯：李俊儀

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