▲ 【美企業績】Barbie玩具商美泰上季多賺75% CEO：與迪士尼重啟合作是重大勝利

全球最大玩具商、Barbie品牌擁有人美泰（Mattel，美：MAT）公布第四季業績。美泰季度純利按年增74.9%至2.26億美元；收入按年增10.4%至17.95億美元， 勝市場預期 16.6億美元； 每股收益為 0.53 美元，勝市場預期0.3美元。 美泰公布季績後，美股盤後場外大升11%，報25.29美元。

美泰行政總裁Ynon Kreiz表示，美泰今季業績遠遠超出預期，公司的產品在消費者中產生了前所未有的共鳴，公司扭虧為盈的努力已經完成，預計美泰今明兩年繼續獲得更大市場份額，形容公司將迎來「增長故事」。

美泰：與任天堂、迪士尼保合作關係 今年將開發14部電影

Kreiz稱， 公司的娛樂和內容業務亦將繼續推動長期業務增長，公司與任天堂（ Nintendo ）在內等娛樂公司正長期保持合作關係，美泰今年將開發14部電影，以及數十部電視劇。

公司早前公布， 重獲迪士尼公主系列玩具授權。Kreiz形容，這是前美泰的重要勝利，可以增加美泰玩具娃娃品牌組合，與主要娛樂公司建立關係，也顯示公司的轉型策略成功，能發展和擴大長青品牌。

Kreiz 美泰預計今年全年淨銷售額將增長8至10%， 調整後每股盈利為1.42美元至1.48美元，高於 市場預期 每股1.39美元 。公司亦上調2023年銷售額預測，由 之前的中個位數增長上調至高個位數。

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