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【航運商】全球最大貨櫃商馬士基去年EBITDA狂賺240億美元　料供應鏈緊張下半年緩解

股市 11:02 2022/02/10

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【航運商】全球最大貨櫃商馬士基去年EBITDA狂賺240億美元　料供應鏈緊張下半年緩解

疫情拖累全球供應鏈緊張，貨運價格水漲船高，帶動海運公司表現。丹麥上市、全球最大航運貨櫃商馬士基宣布，去年收入增長55%至620億美元，EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）增長兩倍，達到創紀錄的240億美元（折合約1870億港元）。馬士基計劃派發每股2,500丹麥克朗股息，按年升近6.58倍，股息率達10.7厘。馬士基亦繼續推進陸地物流，宣布以17億美元收購美國貨車運輸公司Pilot Freight Services。

馬士基預計，供應鏈問題將持續到第二季​​度，但今年下半年起將陸續正常化，馬士基目標是在 2022 年EBITDA再次達到240億美元，而分析師平均預計EBITDA可達280億美元。

馬士基：異常市場情況帶動創紀錄的增長及盈利能力

馬士基首席執行官Soren Skou稱，異常的市場情況為公司帶來了創紀錄的增長和盈利能力，但也造成供應鏈中斷及客戶面臨的嚴峻挑戰。

Skou接受外電訪問時提到，隨著疫情限制解除及感染率下降，預計市場情況會正常化，運費會下降，或可緩解美國西岸洛杉磯和長灘等港口擁堵情況。Skou提到，目前市場繼續面臨非常高的需求和較少的供應，須等待三到四個星期才能進入美國西岸港口，不過今年馬士基航運業務約7成來自長期合約，料可降低波動性。

對於馬士基再斥17億美元進行收購Pilot Freight Services，Skou 表示，零售商需要全渠道供應鏈，讓貨物從配送中心運送到商店，以及直接運送到客戶手中。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

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記者：李哲毅

美股 馬士基 收購 航運
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