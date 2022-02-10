英格蘭兩周內解除所有防疫限制 料提前一個月解封

英國首相約翰遜積極推行與病毒共存的策略，也宣布將會提前英格蘭解封的時間表。約翰遜表示將於未來兩周內解除所有防疫限制，包括新冠病毒檢測陽性人士隔離的要求，較原定時間提前一個月。

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英國周三（9日）宣布再超過6.8萬宗確診個案，同日多276名新冠患者死亡。英國上一日有超過1.3萬名新冠患者住院，其中430人屬重症患者需要使用呼吸機。

英國首相府上月曾表示，打算在英格蘭防疫限制於下月24日到期時，全面取消所有限制。但約翰遜（Boris Johnson）周三向國會下議院表示，他將會加快全面解封。

約翰遜透露目標是由本月24日起，結束英格蘭的所有國內防疫限制，提前約一個月解封。

目前新冠病毒檢測陽性的英格蘭民眾需要隔離，但只要隔離第5及第6日的快速檢測結果呈陰性就可解除隔離。

首相府將會為全面解封制定指引，但已表明當局只會建議檢測陽性的民眾避免上班，但不會立法規管及罰款。但要求未接種疫苗人士隔離及入境旅客追蹤表等入境限制將繼續執行。

當局暫時會繼續提供免費新冠檢測服務，但據報政府其後將會取消。

約翰遜在國會發言時表示，提前解封的計劃是當局展示與病毒共存的一項戰略。他透露如果英國疫情趨勢繼續維持平緩，他會確認解除所有國內防疫限制，並將於本周稍後時間放寬部分措施。

但約翰遜被指過早解封。代表教師及醫護的工會Unison指疫情仍於校園肆虐，再加上全英國每日仍新增近7萬宗確診，質疑現階段宣布解封為時過早。

英格蘭NHS服務供應商組織NHS Providers行政總裁霍普森（Chris Hopson） 表示當地感染率仍很高，也存在變種及「長新冠」的風險。他認為即使結束強制隔離可緩和NHS人手短缺情況，但也會從另一方面為公共衛生系統帶來壓力。

根據英國政府截至周二（8日）的數據，英國有91.2%人口已接種首劑新冠疫苗；有84.6%人口已接種兩劑新冠疫苗；有65.4%人口已接種加強劑。

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責任編輯：鄭錦玲