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【WhatsApp】解決私隱疑慮　WhatsApp擬調整內置拍攝鏡頭設計

科技 11:30 2022/02/10

分享：

WhatsApp內置拍攝的介面設計，會在相片庫中顯示最少6張個人圖片，或牽涉到個人私隱問題。（法新社）

WhatsApp具有內置拍攝功能，但現時的介面設計會在相片庫中顯示最少6張個人圖片，或牽涉到個人私隱問題。近日就有開發者在WhatsApp 22.4.0.72 beta測試版本中發現，WhatsApp將對內置拍攝的介面進行一些修改，以解決上述的問題。

【視像通話】視像通話App Google Duo　下載量破50億次

舊版本的6張媒體預覽圖已被一個新的按鈕所取代，它可以直接打開圖庫，就像iPhone的內置相機應用程式一樣。（WABetaInfo網站截圖）

從《WABetaInfo》的分享圖可見，舊版本的6張媒體預覽圖已被一個新的按鈕所取代，它可以直接打開圖庫，就像iPhone的內置相機應用程式一樣。鑑於用戶目前可能會不小心向上滑動並顯示至少6張個人圖片，而這次更新正可防止這種情況，用戶在拍照時就可獲得更大私隱。不僅如此，iOS版WhatsApp上的相機圖標也重新設計。

【WhatsApp新功能】WhatsApp擬增審核功能　允許群組管理員刪除組員對話

WhatsApp正重新設計圖片說明預覽（Caption View）功能，包括可在輸入圖片說明的時候，同時顯示所選收件人的列表。（WABetaInfo網站截圖）

《WABetaInfo》還發現，WhatsApp正重新設計圖片說明預覽（Caption View）功能，包括可在輸入圖片說明的時候，同時顯示所選收件人的列表，而這擴展功能或會在WhatsApp新版本推出後出現。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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