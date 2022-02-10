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中海外688逆市升超過4% 重溫買賣策略

當炒股 10:44 2022/02/10

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內房股中國海外 （00688） 今早逆市造好，中海外股價早段升超過4%，高見24.5元。重溫本報《ET個股推介》有關中海外買賣策略，按此：【ET個股推介】穩經濟寬內房　首選中海外（00688）

*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

 

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欄名 : 3分鐘睇股

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