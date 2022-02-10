中海外688逆市升超過4% 重溫買賣策略 當炒股 10:44 2022/02/10 分享： 內房股中國海外 （00688） 今早逆市造好，中海外股價早段升超過4%，高見24.5元。重溫本報《ET個股推介》有關中海外買賣策略，按此：【ET個股推介】穩經濟寬內房 首選中海外（00688） *油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢* 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 泡泡瑪特9992急瀉逾一成 大行點睇？ 今日 泡泡瑪特9992急瀉逾一成 大行點睇？ 京東物流2618連彈四日 31元高位有貨可博反彈？ 2022/02/09 京東物流2618連彈四日 31元高位有貨可博反彈？ 汽車股點睇？ 吉利汽車175 vs 比亞迪1211 vs 永達汽車3669 2022/02/09 汽車股點睇？ 吉利汽車175 vs 比亞迪1211 vs 永達汽車3669 GX中國電車買入價168元可返家鄉？ 贛鋒鋰業及寧德時代左右走勢 2022/02/09 GX中國電車買入價168元可返家鄉？ 贛鋒鋰業及寧德時代左右走勢 兗礦能源（01171）股價破頂後一度倒跌 速睇買賣策略 2022/02/09 兗礦能源（01171）股價破頂後一度倒跌 速睇買賣策略 股票 中國 中國海外