中海外688逆市升超過4% 股價創一年新高 - 重溫買賣策略 當炒股 15:35 2022/02/10 分享： 內房股中國海外 （00688） 今早逆市造好，中海外股價早段升超過4%，高見24.5元。重溫本報《ET個股推介》有關中海外買賣策略，按此：【ET個股推介】穩經濟寬內房 首選中海外（00688） *油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢* *港股形勢點睇，重溫《ET開市直擊》黃耀完（Andy）為你分析* *港股一周部署，速睇《開市追揸沽》為你選股* 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 碧桂園服務（06098）碧桂園（02007）同領港股升 碧桂園服務股價創一個月新高 今日 碧桂園服務（06098）碧桂園（02007）同領港股升 碧桂園服務股價創一個月新高 微軟（MSFT.US）長綫必有？話你知短綫吸納策略 今日 微軟（MSFT.US）長綫必有？話你知短綫吸納策略 快手1024走勢點睇？ 現價追入要嚴守止蝕 今日 快手1024走勢點睇？ 現價追入要嚴守止蝕 中移動（00941）有機會試60元？ 波幅趨大仍有水位 今日 中移動（00941）有機會試60元？ 波幅趨大仍有水位 美股業績期後資金流入增長股 黃耀宗睇好呢兩隻美股 今日 美股業績期後資金流入增長股 黃耀宗睇好呢兩隻美股 股票 中國 中國海外