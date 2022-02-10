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中海外688逆市升超過4% 股價創一年新高 - 重溫買賣策略

當炒股 15:35 2022/02/10

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內房股中國海外 （00688） 今早逆市造好，中海外股價早段升超過4%，高見24.5元。重溫本報《ET個股推介》有關中海外買賣策略，按此：【ET個股推介】穩經濟寬內房　首選中海外（00688）

*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

*港股形勢點睇，重溫《ET開市直擊》黃耀完（Andy）為你分析*

*港股一周部署，速睇《開市追揸沽》為你選股*

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