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【新冠疫情】全球上周新確診少近兩成 譚德塞：疫情未結束

環球社會熱點 10:42 2022/02/10

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全球新冠肺炎疫情受Omicron變種病毒影響，去年底起掀起新一輪確診潮。世界衛生組織日前的報告指出，全球上周確診數減少17％。總幹事譚德塞指出，雖然近日全球每日新增確診數字下跌，但提醒民眾疫情仍然未完結，警告隨時可能再有新一輪疫情。

世衛指發現Omicron後增50萬死 美統計：全球感染破4億 【下一頁】

世衛周二（8日）公布的每周流行病學報告中，截至周日（6日）的過去一周與前一周相比，全球新增新冠確診個案減少17％，錄得約1,900萬宗，另新增近6.8萬宗死亡。同時，報告確認Omicron已成全球主流病毒株，過去30日近97%確診者感染Omicron。

歐洲的新確診同期減少7％，跌幅以比利時﹑法國﹑意大利及西班牙為主，但部分東歐國家如白俄羅斯等每日確診數仍持續上升。美國同期新增個案減少36％，雖然仍有高達約187萬新確診，但數字已較前一周降低一半。

【新冠疫情】世衛：9成國家醫療服務受阻 有惡化跡象 【下一頁】

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（9日）表示，現時部分民眾或能感受所在地方的疫情可能已完結，但新冠疫情仍然存在。譚德塞強調新冠病毒不會因國界已停止感染，Omicron變種出現後產生的確診急升已反映，任何地方亦可能突然變高危。

譚德塞更指出，新冠病毒將持續進化，但全球並非無險可守。譚德塞稱各地現今有工具防止新冠肺炎，亦有檢測及治療的醫療用品，相信可以好好防控疫情。

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責任編輯：吳漢培

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