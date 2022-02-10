【疫苗通行證】D類餐飲處所今起「疫苗通行證」　餐飲股隨大市回吐

▲ 【疫苗通行證】D類餐飲處所2月10日起實行「疫苗通行證」 餐飲股隨大市回吐

港府新一輪收緊社交距離防疫措施今日（10日）生效，當中D類運作模式餐飲處所將實行「疫苗通行證」。「疫苗通行證」下﹐除非因醫學原因獲發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，否則12歲或以上人士進入D類餐飲處所前必須已接種至少一劑新冠疫苗，而其他餐飲處所也須在2月24日實行「疫苗通行證」安排。

本地餐飲股今日表現隨大市偏弱，大家樂 （00341） 跌0.8%、大快活 （00052） 跌0.9%。譚仔國際 （02217） 升0.3%，太興集團 （06811） 升0.8%。

翠華控股 （01314） 跌0.9%、敘福樓集團 （01978） 無升跌，兩者成交疏落。

圖看港府2.24擴大疫苗通行證、最新防疫指施重點

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目前，所有餐飲處所已暫停晚市堂食，從每天下午6時至翌日上午4時59分不可在餐廳內飲食。

以B及C類運作模式營運的餐飲處所，每枱人數上限為兩人。D類餐飲處所每枱最多四人，全部都必須已接種至少一劑疫苗。以B、C及D類運作模式營運的餐飲處所顧客數目上限分別為餐飲處所容量上限的50%、75%及100%。

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