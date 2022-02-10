【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城

▲ 【新冠疫情】文華東方CEO：擬讓行政團隊暫遷離香港、香港防疫措施嚴格致「甚麼都做不了」

政府再度收緊防疫措施，外媒引述文華東方行政總裁James Riley指，香港嚴格的疫情防控措施令香港變成被孤立的城市，甚至是個「差勁」的工作地區。Riley表明，擬將文華東方行政團隊暫時到香港以外的地區工作。

外媒報導指，James Riley在海外逗留10個月後最近返回香港。他表示，他的團隊繼續留在香港不再可行（infeasible ），又指：

我的營運總監（COO）15個月前離開了香港，我沒有讓他回來的計劃，因他在這裡甚麼都做不了。 （I have no plan for him to come back because he can’t do anything here.）

文華東方在全球逾20個國家營運酒店和物業，去年上半年虧損由1.2億美元收窄至6700萬美元。在香港居住25年的James Riley表示，作為一個營運基地，香港地區經營環境變得十分差，「當邊境關口關閉了，你不能視察或探訪一間酒店、顧客、或是一人個潛在僱主」，當香港重獲自由流動的空間，才最有機會錄得復甦。

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編輯：姚卓然