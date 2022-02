【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城

政府再度收緊防疫措施,外媒引述文華東方行政總裁James Riley指,香港嚴格的疫情防控措施令香港變成被孤立的城市,甚至是個「差勁」的工作地區。Riley表明,擬將文華東方行政團隊暫時到香港以外的地區工作。

外媒報導指,James Riley在海外逗留10個月後最近返回香港。他表示,他的團隊繼續留在香港不再可行(infeasible ),又指:

我的營運總監(COO)15個月前離開了香港,我沒有讓他回來的計劃,因他在這裡甚麼都做不了。

(I have no plan for him to come back because he can’t do anything here.)