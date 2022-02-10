【剪片神器】iOS剪片App LumaFusion　將於今年上半年登陸Android

▲ 據三星資料指出，Android版LumaFusion並不會立即在Play商店上架，而是首先進入Galaxy商店供下載。（LumaTouch官網截圖）

LumaFusion是iOS上最受歡迎的剪片應用程式（App）之一，在App Store上有近2萬條評論，平均評分達4.3星。在日前的三星（Samsung）Galaxy Unpacked 活動中，三星公開了有關Android版LumaFusion的消息，指出該版本將於今年上半年在三星應用商店（Galaxy Store）上架。

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料與ChromeOS版同時發布

據三星資料指出，Android版LumaFusion並不會立即在Play商店上架，而是首先進入Galaxy商店供下載。惟現時未有確切的上架時間表，這要取決於LumaTouch的準備情況。外媒《XDA》就預計，Android版和ChromeOS版的LumaFusion會同時發布。

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另外，Android版LumaFusion支援的語言包括：中文簡體、荷蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、俄語、西班牙語、土耳其語和美國英語，但就只能在Android 11或更高版本的裝置上運行。

由於iOS版LumaFusion售價為29.99 美元（約230港元），所以預料Android版同樣需要付費才可使用。

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責任編輯：陳卓賢