  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (四) 11:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【剪片神器】iOS剪片App LumaFusion　將於今年上半年登陸Android

科技 11:00 2022/02/10

分享：

據三星資料指出，Android版LumaFusion並不會立即在Play商店上架，而是首先進入Galaxy商店供下載。（LumaTouch官網截圖）

LumaFusion是iOS上最受歡迎的剪片應用程式（App）之一，在App Store上有近2萬條評論，平均評分達4.3星。在日前的三星（Samsung）Galaxy Unpacked 活動中，三星公開了有關Android版LumaFusion的消息，指出該版本將於今年上半年在三星應用商店（Galaxy Store）上架。

【交友App】熱門交友App Tinder收費浮動　30歲以上用戶會費高出6成

料與ChromeOS版同時發布

據三星資料指出，Android版LumaFusion並不會立即在Play商店上架，而是首先進入Galaxy商店供下載。惟現時未有確切的上架時間表，這要取決於LumaTouch的準備情況。外媒《XDA》就預計，Android版和ChromeOS版的LumaFusion會同時發布。

【加密貨幣大盜】美國夫婦竊取45億美元加密貨幣　司法部：史上規模最大

另外，Android版LumaFusion支援的語言包括：中文簡體、荷蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、俄語、西班牙語、土耳其語和美國英語，但就只能在Android 11或更高版本的裝置上運行。

由於iOS版LumaFusion售價為29.99 美元（約230港元），所以預料Android版同樣需要付費才可使用。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Signal更新】Signal將允許更改手機號碼　並保留聊天對話記錄
2022/02/08
【Signal更新】Signal將允許更改手機號碼　並保留聊天對話記錄
【Google手機】Google Pixel 6推系統更新　修復相機、藍牙、鍵盤問題
2022/02/08
【Google手機】Google Pixel 6推系統更新　修復相機、藍牙、鍵盤問題
【第五波疫情】「在家工作」要注意　HKCERT教路保障企業網絡安全
2022/02/08
【第五波疫情】「在家工作」要注意　HKCERT教路保障企業網絡安全
【電腦安全】Office增巨集安全通知　防止黑客惡意攻擊
2022/02/08
【電腦安全】Office增巨集安全通知　防止黑客惡意攻擊

你可能感興趣

【Signal更新】Signal將允許更改手機號碼　並保留聊天對話記錄
10:51 2022/02/08
【Signal更新】Signal將允許更改手機號碼　並保留聊天對話記錄
【Google手機】Google Pixel 6推系統更新　修復相機、藍牙、鍵盤問題
11:01 2022/02/08
【Google手機】Google Pixel 6推系統更新　修復相機、藍牙、鍵盤問題
【第五波疫情】「在家工作」要注意　HKCERT教路保障企業網絡安全
16:08 2022/02/08
【第五波疫情】「在家工作」要注意　HKCERT教路保障企業網絡安全
軟件 Samsung Galaxy S iOS Android App Store

下一篇文章

【道路安全】為減輕交通意外傷亡　Uber App將設鈴聲提醒乘客緊扣安全帶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付
【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付
【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水
【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水
【發燒音響】Sony發燒Walkman後繼機接受預訂　售價達29,990 港元
【發燒音響】Sony發燒Walkman後繼機接受預訂　售價達29,990 港元
【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起
【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起
【Google】1.5億人啟用Google「兩步驗證」　被盜用帳戶數目減少一半
【Google】1.5億人啟用Google「兩步驗證」　被盜用帳戶數目減少一半
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款