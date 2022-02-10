【黃金消費】節日因素拉動黃金需求 全國春節消費升13%

中國黃金協會發布的最新數據顯示，今年春節假日7天，全國黃金消費需求旺盛，按年增長13%，主要是節日因素拉動了消費者對黃金的消費需求。另一方面，全球通脹升溫，也刺激國際金價上揚，黃金期貨已升至每盎司1,800美元以上。

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春節期間銷售最好的是古法金飾品、硬足金飾品和虎年投資金條。據業內人士分享，節日期間銷售額呈兩位數的增長，掛墜、手繩等生肖傳統系列產品和金條、金錢兒賣得非常好。

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今年春節期間，各地黃金商場產品豐富，產品創新升級，並推出了簡約復古風格的金飾，既時尚簡約又略帶復古，黃金和珍珠疊戴的搭配方法更讓年輕人愛不釋手。此外，冬奧紀念金銀條和紀念金銀章也是拉動黃金消費的重要產品。

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記者：林衛