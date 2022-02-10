【MSCI季檢】MSCI公布季檢結果 中移動A股新納入在岸指數

最近中移動（00941）股價係威係勢，更創一年新高。周四（10日），全球知名指數公司明晟公司宣布了季度審核變更結果，MSCI中國A股在岸指數將納入中國移動（600941）A股，有關調整從2022年2月28日收盤後生效，可謂好事連連。

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在MSCI的系列指數中，涉及到A股的包括MSCI中國指數、MSCI中國全股票指數及MSCI中國A股在岸指數。具體來看，MSCI中國指數本次新增10隻股份，其中9份為A股，分別是中國能建（滬：601868）、華潤微（滬：688396）、三峽能源（滬：600905）、中偉股份（深：300919）、大秦鐵路（滬：601006）、格力電器（深：000651）、容百科技（滬：688005）、杉杉股份（滬：600884）、天合光能（滬：688599）。

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此外， MSCI中國A股在岸指數以及MSCI中國全股票指數的成分股名單也有所調整。MSCI中國A股在岸指數增加成分股4隻，分別是伯特利（滬：603596）、中國移動、中偉股份、東方生物（滬：688298）。MSCI中國全股票指數新增5隻，包括格力電器、中偉股份、陸金所ADR等。

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記者：林衛