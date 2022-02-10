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【TSLA】Tesla美國召回近2.7萬輛汽車　涉程式錯誤致玻璃除霜性能下降

股市 09:55 2022/02/10

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【TSLA】Tesla美國召回近2.7萬輛汽車　涉程式錯誤致玻璃除霜性能下降

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周三（9日）表示，電動車巨頭Tesla （美：TSLA）正在美國召回26,681 輛汽車，原因是軟件出現錯誤或導致擋風玻璃除霜性能降低。今次召回車型包括2021年至2022年的Model 3、Model S、Model X 和 2020年至2022年的Model Y。

Tesla 向NHTSA申報，軟件錯誤或會導致熱泵中的閥門意外打開，並將製冷劑困在蒸發器內。Tesla 將發出軟件更新以解決該問題。Tesla 表示，並不知道軟件出現錯誤有否帶來任何撞車事故，但 NHTSA 表示，程式錯誤或會在部分情況下降低擋風玻璃的能見度，這可能增加碰撞的風險。

Tesla 近月已進行多輪召回汽車，大多涉及軟件問題。自 10 月以來，Tesla 在美國至少進行 9 次召回，早前公司面臨政府對其駕駛員輔助系統 Autopilot 和車載遊戲功能的調查。上月Tesla 同意召回 135,000 輛配備觸摸屏顯示器的車輛，因媒體控制單元（MCU）故障可能導致觸控顯示器失靈，進而構成安全風險。

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記者：李哲毅

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla
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